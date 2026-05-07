Hà Nội siết 'điểm nghẽn' đô thị, kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu

Nội dung trên được Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Công an TP Hà Nội, nhấn mạnh tại hội nghị giao ban đánh giá tiến độ xử lý các “điểm nghẽn” về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn, chiều 6/5.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội)

Theo báo cáo tại hội nghị, chỉ trong khoảng thời gian từ 23/4 đến 5/5, các đơn vị công an đã tổ chức hơn 1.000 lượt tuần tra, kiểm tra; xử phạt 2.204 trường hợp vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1,15 tỷ đồng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng “phạt nguội” 1.136 trường hợp, số tiền hơn 557 triệu đồng.

Ở lĩnh vực giao thông, Công an thành phố tiếp tục điều hành, phân luồng tại 16 điểm thường xuyên ùn tắc; tăng cường kiểm tra các công trình thi công hạ tầng. Qua đó, 11 dự án vi phạm đã bị lập biên bản, xử phạt tổng số tiền 126 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong kỳ, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 11.900 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, với tổng số tiền phạt hơn 34,5 tỷ đồng. Hệ thống camera AI cũng phát hiện, gửi thông báo xử lý 3.495 trường hợp vi phạm.

Tuy vậy, lãnh đạo Công an TP Hà Nội nhìn nhận công tác quản lý trật tự đô thị và giao thông vẫn còn nhiều tồn tại. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, vi phạm biển quảng cáo, tái xuất hiện chợ cóc, hàng rong… vẫn diễn ra ở một số địa bàn. Việc triển khai chưa đồng đều, thiếu bền vững.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành và địa phương cũng nêu nhiều khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất giải pháp liên quan đến xử lý vi phạm sau 22h, quản lý hàng rong, điều chỉnh mạng lưới xe buýt, phát triển giao thông tĩnh và ứng dụng công nghệ trong giám sát.

Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu cấp ủy, chính quyền cơ sở phải chủ động hơn trong quản lý địa bàn, nhất là trong bối cảnh đã được phân cấp mạnh. Các đơn vị cần rà soát, xử lý dứt điểm vi phạm, tăng cường hậu kiểm và làm rõ trách nhiệm người đứng đầu nếu để tái diễn.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh yêu cầu hành động quyết liệt: “Nhiệm vụ đã rõ phải làm ngay; vi phạm phải xử lý dứt điểm; trách nhiệm phải kiểm điểm nghiêm túc; địa bàn không chuyển biến thì phải thay đổi cách làm, thậm chí thay đổi người chịu trách nhiệm nếu cần thiết”.