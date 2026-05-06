Thông tin về 'thành phố sân bay' Long Thành

Mở rộng 4 vùng động lực quốc gia

Ngày 6/5, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Tài chính - cho biết, việc điều chỉnh quy hoạch vùng lần này nhằm tổ chức lại, mở ra không gian phát triển mới, phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Quy hoạch tiếp tục hình thành và phát triển các hành lang kinh tế theo trục Bắc - Nam, các hành lang kinh tế Đông - Tây, các vành đai kinh tế ven biển; trong đó ưu tiên hành lang kinh tế Bắc - Nam, hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, hành lang kinh tế Mộc Bài - TPHCM - Biên Hòa - Vũng Tàu; phát triển các vành đai công nghiệp - đô thị - dịch vụ tại các vùng động lực, vùng đô thị lớn, nhất là gắn với vành đai 4, vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội và vành đai 3, vành đai 4 TPHCM.

Về tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch lần này đã điều chỉnh, mở rộng 4 vùng động lực quốc gia: Phía Bắc, phía Nam, miền Trung, Đồng bằng sông Cửu Long; bổ sung vùng động lực Bắc Trung Bộ.

Hoàn thành lập, điều chỉnh quy hoạch trong quý II

Ông Hồ Văn Hà - Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai - cho biết, thành phố xác định chiến lược toàn diện và quyết tâm chính trị cao nhất để tận dụng triệt để lợi thế lớn khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành đưa vào vận hành.

Cụ thể, quy hoạch, phát triển hạ tầng khu vực đô thị Long Thành - Nhơn Trạch đáp ứng quy mô dân số đô thị 2,5 triệu người trở lên hướng tới hình thành “thành phố sân bay” trung chuyển quốc tế; phối hợp triển khai đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 2, nâng tổng công suất lên 50 triệu hành khách/năm.

Ông Nguyễn Xuân Lưu - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - nhấn mạnh, vai trò cực tăng trưởng quốc gia và đầu tàu dẫn dắt liên kết vùng của Hà Nội không phải đặc quyền, mà là trách nhiệm chính trị đặc biệt nặng nề.

Hà Nội đề nghị được ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương cho các dự án hạ tầng kết nối vùng có ý nghĩa chiến lược: Hoàn thành dứt điểm Vành đai 4 - vùng Thủ đô; sớm phê duyệt và khởi công sân bay thứ 2 phía Nam Hà Nội; đẩy nhanh tiến độ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua Hà Nội và đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia là công cụ để cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chiến lược của Đảng về tổ chức không gian phát triển; là bước cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng trong các nghị quyết, kết luận, chiến lược của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển kinh tế - xã hội thành tổ chức không gian cụ thể gắn với phân bổ nguồn lực theo ngành và theo lãnh thổ.

Đây là quy hoạch cao nhất, làm cơ sở để lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng , quy hoạch tỉnh, thành phố.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị các bộ, địa phương tập trung hoàn thành việc lập, điều chỉnh quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh, thành phố gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng phấn đấu đạt hai con số trong quý II/2026; trong đó phải bảo đảm tuân thủ tính thứ bậc, mối quan hệ giữa các quy hoạch đã được quy định tại Luật Quy hoạch 2025.