Theo dự thảo đề án "Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, TP Hà Nội", từ ngày 1-7 đến ngày 31-12-2026, Hà Nội triển khai thí điểm tại vùng lõi phường Hoàn Kiếm gồm 11 tuyến phố bao quanh, gồm: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ.

Khu vực Hà Nội dự kiến triển khai vùng phát thải thấp từ ngày 1-7. Ảnh: CTV

Vùng lõi này có diện tích 0,5 km2 với chu vi 3,5 km và dân số khoảng 20.000 người. Khu vực vùng đệm có chu vi 5,5 km với diện tích 1,65 km2. Khu vực này gồm các phố bao quanh như Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật.

Từ ngày 1-1-2027 đến ngày 31-12-2027, Hà Nội dự kiến mở rộng khu vực thí điểm tại phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Từ ngày 1-1-2028 đến ngày 31-12-2029, Hà Nội dự kiến triển khai mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ khu vực trong vành đai 1.

Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội vừa báo cáo kết quả khảo sát bến bãi đỗ xe và chuyển đổi phương tiện giao thông xanh tại 9 phường trong khu vực vành đai 1, gồm: Ba Đình, Cửa Nam, Giảng Võ, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ngọc Hà, Ô Chợ Dừa, Tây Hồ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Hà Nội hiện có hơn 8 triệu phương tiện giao thông cá nhân gồm 1,1 triệu ô tô và 6,9 triệu xe máy, riêng khu vực vành đai 1 có trên 450.000 xe máy.

Hơn 90% xe máy trong vành đai 1 TP Hà Nội sử dụng xăng

Theo Ban Đô thị, tổng số xe máy tại 9 phường trong khu vực vành đai 1 có quy mô rất lớn, cao hơn nhiều so với ô tô, dao động từ 1.700 đến trên 85.000 xe mỗi phường. Trong số này, phường Hoàn Kiếm có số lượng cao nhất khoảng 89.000 xe, xếp sau là Tây Hồ khoảng 81.000 xe, Ngọc Hà khoảng 65.000 xe, Giảng Võ khoảng 67.000 xe và Hai Bà Trưng khoảng 63.000 xe.

Các phường có quy mô trung bình là Ba Đình khoảng 49.000 xe và Văn Miếu - Quốc Tử Giám khoảng 35.000 xe. Hai phường có số lượng xe thấp nhất là Cửa Nam và Ô Chợ Dừa.

Xét theo cơ cấu nhiên liệu, xe máy sử dụng xăng chiếm tỉ lệ áp đảo tuyệt đối tại tất cả các phường, phổ biến khoảng 94-97% tổng số phương tiện.

Dù xe máy điện đã xuất hiện tại tất cả các địa bàn nhưng số lượng còn hạn chế, dao động khoảng 1.000-3.500 xe/phường, tương ứng khoảng 3-6%. Các loại phương tiện khác gần như không đáng kể.

Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội nhận định, cơ cấu phương tiện xe máy hiện nay vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nhiên liệu xăng, trong khi tỉ lệ chuyển đổi sang phương tiện điện còn thấp.

Dù vậy, số lượng tuyệt đối xe điện tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ đã bắt đầu tăng, cho thấy xu hướng chuyển dịch .

Xét theo cơ cấu nhiên liệu, Ban Đô thị cho hay ô tô chạy xăng chiếm tỉ trọng chủ đạo tại tất cả các phường, phổ biến từ 75 đến trên 80% tổng số phương tiện. Xe sử dụng dầu diesel chiếm tỉ lệ đáng kể chiếm khoảng từ 15 đến trên 40%, trong đó nổi bật là phường Cửa Nam với tỉ lệ xe dầu rất cao.

Ô tô điện bước đầu xuất hiện tại các phường nhưng số lượng còn hạn chế khoảng 2-6% tổng số xe. Đối với xe hybrid, số lượng gần như không đáng kể.

Về bãi đỗ xe trung chuyển phục vụ vùng phát thải thấp, Ban Đô thị cho biết Sở Xây dựng đang xây dựng phương án bố trí bãi đỗ tại các vị trí cửa ngõ giáp ranh vùng phát thải thấp, phục vụ nhu cầu gửi xe cá nhân và chuyển sang phương tiện công cộng vào khu vực trung tâm. Bước đầu đã rà soát hơn 210 vị trí với tổng diện tích gần 24.000 m2 trong vành đai 1.

Ngoài ra, cơ quan này cho hay định hướng phân luồng từ xa cho phép người dân gửi xe tại khu vực ngoài Vành đai 2, kết hợp sử dụng các tuyến buýt gom vào nội đô nhằm giảm áp lực cho các điểm đỗ gần ranh giới. Thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện dữ liệu và dự kiến công bố bản đồ các điểm đỗ trung chuyển trên nền tảng số để thuận tiện tra cứu.

Báo cáo của Sở Xây dựng cho thấy hệ thống bãi đỗ xe hiện nay mới chỉ đáp ứng bước đầu cho giai đoạn thí điểm tại 11 tuyến phố thuộc phường Hoàn Kiếm.