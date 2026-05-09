Nhiều hạng mục của sân bay Phú Quốc được đề xuất nâng cấp trước thềm APEC 2027

Theo đó, việc điều chỉnh quy hoạch là cần thiết để tối ưu quỹ đất, sắp xếp không gian khai thác hợp lý hơn và bảo đảm định hướng phát triển dài hạn của sân bay Phú Quốc. Đồng thời, phương án mới cũng được kỳ vọng tạo điều kiện triển khai nhanh các hạng mục mở rộng phục vụ APEC 2027 với hiệu quả cao hơn so với quy hoạch trước đây.

Sảnh chính sân bay Phú Quốc hiện nay.

Ở khu bay, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất điều chỉnh phân kỳ đầu tư đồng bộ hệ thống đường lăn song song và các đường lăn nối phía Bắc của đường cất hạ cánh số 2 trong giai đoạn 2021 - 2030. Phương án này nhằm kết nối với khu bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay (hangar) được quy hoạch tại phía Bắc cảng hàng không.

Đối với sân đỗ tàu bay, quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030 sẽ bổ sung sân đỗ trước nhà ga hành khách T2 và mở rộng khu sân đỗ hiện hữu, nâng tổng công suất lên khoảng 42 vị trí đỗ. Đồng thời, quy hoạch thêm khu sân đỗ nằm giữa nhà ga T1 và khu VIP/hàng không chung với quy mô khoảng 45 vị trí. Phần đất phía Tây khu VIP được dự trữ để tiếp tục mở rộng trong tương lai khi phát sinh nhu cầu khai thác.

Tầm nhìn đến năm 2050, sân bay Phú Quốc sẽ tiếp tục mở rộng sân đỗ trên các quỹ đất khi có nhu cầu.

Về hạ tầng giao thông nội cảng, tờ trình đề xuất điều chỉnh cục bộ tuyến đường kết nối từ trục giao thông chính vào nhà ga T2. Hệ thống đường công vụ cơ bản được giữ nguyên theo quy hoạch hiện hành, song sẽ bổ sung thêm một số đoạn tuyến để phục vụ công tác tuần tra, bảo đảm an ninh, an toàn cho APEC 2027.

Hệ thống bãi đỗ ô tô cũng được điều chỉnh vị trí cục bộ để đồng bộ với nhà ga T2 và sắp xếp lại hồ điều hòa. Cùng với đó, một số trạm cấp điện, chiếu sáng và cấp nước sẽ được bố trí lại nhằm triển khai đầu tư ngay phục vụ APEC 2027.

Quy hoạch mới cũng bổ sung hồ điều hòa phía Bắc cảng, điều chỉnh vị trí các hồ điều hòa phía Tây và khu hàng không dân dụng phía Nam, đồng thời hoàn thiện đồng bộ hệ thống mương, cống thoát nước.

Đối với nhóm công trình dịch vụ hàng không, cơ quan quản lý đề xuất di dời khu tập kết phương tiện, thiết bị mặt đất phía Đông Nam nhà ga T2 để bố trí cơ sở cung cấp suất ăn hàng không. Một số khu tập kết khác quanh nhà khách VIP cũng được điều chỉnh nhằm dành quỹ đất mở rộng sân đỗ trong tương lai và phục vụ công tác tổ chức APEC.

Các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị hàng không cơ bản giữ nguyên quy mô nhưng được điều chỉnh vị trí về phía Tây nhà ga T1 để thuận tiện khai thác. Trong khi đó, khu cung cấp xăng dầu hàng không được quy hoạch lại tại khu vực phía Bắc sân bay với diện tích hơn 7 ha.

Ngoài các hạng mục trên, quy hoạch còn cập nhật vị trí và quy mô nhiều công trình khác như nhà điều hành cảng hàng không, trụ sở cơ quan quản lý nhà nước, văn phòng hãng hàng không, trung tâm điều hành, khu bảo trì hạ tầng, công trình bảo đảm an ninh và cứu nạn khẩn nguy.

Theo hồ sơ trình Bộ Xây dựng, nhu cầu sử dụng đất của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trong giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 vào khoảng hơn 1.049 ha. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 427 ngày 15/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đã được hoàn thiện theo đúng quy định hiện hành và kiến nghị Bộ Xây dựng sớm tổ chức thẩm định, phê duyệt. Đồng thời, cơ quan này cũng đề nghị UBND tỉnh An Giang cập nhật phương án quy hoạch sân bay vào các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch kết nối giao thông công cộng của địa phương.