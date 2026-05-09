Doanh thu trên 3 tỷ, hộ kinh doanh có phải đổi cách tính thuế?

Sang quý I/2026, doanh thu hộ kinh doanh của ông Hải đạt hơn 2 tỷ đồng và ông lựa chọn phương pháp kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân theo tỷ lệ (%) trên doanh thu.

Ông Hải hỏi, trường hợp đến hết năm 2026, tổng doanh thu thực tế của hộ kinh doanh vượt 3 tỷ đồng thì có được tiếp tục áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với các quý còn lại (từ quý II đến quý IV/2026) cũng như cho cả năm 2026 hay không?

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 7 tỉnh Tây Ninh có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm d khoản 5 Điều 4 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05/3/2026 của Chính phủ; căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định số 141/2026/NĐ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ;

"Điều 4. Thuế thu nhập cá nhân

... 5. Phương pháp tính thuế

... d) Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 03 tỷ đồng hoặc có doanh thu năm trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng đang áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập tính thuế nhân (x) thuế suất thì thực hiện ổn định phương pháp tính thuế trong 02 năm liên tục kể từ năm đầu tiên áp dụng. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng đang áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất nhân (x) doanh thu tính thuế, nếu hết năm xác định doanh thu thực tế năm trên 03 tỷ đồng thì từ năm tiếp theo phải chuyển sang áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập tính thuế nhân (x) thuế suất".

Căn cứ quy định nêu trên, nếu hộ kinh doanh đến hết năm 2026 tổng doanh thu thực tế vượt trên 3 tỷ đồng thì từ năm 2027 phải chuyển sang áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập tính thuế nhân (x) thuế suất.