Hà Nội “chốt” đầu tư siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 740 nghìn tỷ đồng: 3 phường không còn nằm trong dự án

Liên danh nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án gồm: CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh - CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) - CTCP Tập đoàn Hòa Phát.



Dự án được triển khai tại 16 xã, phường gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng. So với nghị quyết ban hành hồi tháng 12/2025, dự án đã giảm 3 phường Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai.



Các cấu phần chính gồm trục đại lộ cảnh quan, công viên cảnh quan - vui chơi giải trí, các khu đất phát triển đô thị, đất mặt nước, đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác.

Tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2038. Trong đó, giai đoạn từ 2026 - 2030, Hà Nội dự kiến ưu tiên tập trung hoàn thành các công trình, hạ tầng chính của dự án, gồm trục đại lộ cảnh quan hai bên sông, kè và chỉnh trị lòng sông - bờ sông hai bên sông, công viên công cộng phường Phú Thượng, công viên tại bãi sông phường Hồng Hà, khu vực “phòng khách đô thị”, khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam, khu đô thị định cư tại phường Long Biên và các dự án giải phóng mặt bằng độc lập.



Giai đoạn 2030 - 2038, thành phố dự kiến hoàn thành các dự án thành phần còn lại.



Dự án được chia thành 5 nhóm loại hình dự án. Nhóm thứ nhất là các dự án đầu tư tuyến giao thông, gồm Trục đại lộ cảnh quan Hữu Hồng dài khoảng 45,3 km và Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng dài khoảng 35 km.



Nhóm thứ hai là các dự án đầu tư công viên, gồm nhiều cụm công viên tại các bãi sông Tráng Việt, Tàm Xá, Ngọc Thụy, Long Biên - Cự Khối, Xuân Quan - Phụng Công, Ô Diên, Liên Mạc - Thượng Cát - Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam và các khu vực thuộc Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân. Trong đó, Công viên công cộng phường Phú Thượng có quy mô khoảng 20 ha.



Nhóm thứ ba là các dự án đầu tư kè và chỉnh trị lòng sông, bờ sông, gồm kè và chỉnh trị bờ Tả sông Hồng với chiều dài kè khoảng 33,9 km, cùng kè và chỉnh trị bờ Hữu sông Hồng với chiều dài kè khoảng 30,8 km.



Nhóm thứ tư là các dự án đầu tư khu đô thị định cư, tái thiết, gồm Khu đô thị định cư tại phường Long Biên quy mô khoảng 201 ha, Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam quy mô khoảng 98 ha và Khu tái thiết đô thị làng nghề tại xã Bát Tràng quy mô khoảng 120 ha.



Nhóm thứ năm là các dự án giải phóng mặt bằng độc lập. Phạm vi và tiến độ triển khai các dự án này sẽ được phân kỳ để phù hợp với tiến độ thực hiện các dự án thành phần.



Về quỹ đất đối ứng, UBND TP Hà Nội dự kiến bố trí tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với diện tích khoảng 2.655 ha. Phần quỹ đất còn lại sẽ được rà soát, xác định tại một phần quỹ đất thu hồi của các dự án chậm triển khai và quỹ đất dự kiến thanh toán cho các dự án BT trên địa bàn Thành phố.﻿