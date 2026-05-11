Giải tỏa 'khu chợ tạm quy mô lớn' tại tổ hợp chung cư 40.000 dân đông đúc bậc nhất Hà Nội

Giải tỏa dứt điểm, đóng cửa hơn 100 ki-ốt tự phát tại tổ hợp chung cư HH3-HH4 Linh Đàm

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Hà Nội, phường Hoàng Liệt đã huy động tổng lực để giải tỏa dứt điểm, đóng cửa hơn 100 ki-ốt tự phát tại tổ hợp chung cư HH3-HH4 Linh Đàm. Việc này giúp góp phần lập lại trật tự, giảm nguy cơ cháy nổ, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trong khu vực.

UBND TP. Hà Nội cho biết, từ nhiều năm nay, lối đi cạnh tổ hợp chung cư HH3-HH4 Linh Đàm, xung quanh đường Nguyễn Phan Chánh đã biến thành một khu chợ tạm quy mô lớn, với hơn 110 ki-ốt lấn chiếm toàn bộ lòng đường, vỉa hè. Với số lượng dân cư khoảng 40.000 người (tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm - PV), nhu cầu về mua, bán thực phẩm và hàng hóa thiết yếu tại đây rất lớn.

Do địa phương chưa xây dựng được chợ truyền thống hay siêu thị đủ lớn để đáp ứng, khu chợ tự phát này mọc lên như hệ quả tất yếu. Điều này ít nhiều đã gây sự lúng túng trong công tác giải quyết "5 điểm nghẽn" của địa phương, dù vấn đề đã được đề cập nhiều lần tại cuộc họp cấp ủy, chính quyền.

Thành phố cho biết, dù mang lại tiện lợi, khu chợ này là “nỗi ám ảnh” về môi trường và an toàn trật tự giao thông, phòng cháy chữa cháy. Nguy hiểm hơn, việc chiếm dụng lối đi đã làm tê liệt hoàn toàn không gian vận hành của xe chữa cháy.

Khu HH Linh Đàm sau khi giải toả các ki-ốt trái phép (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hà Nội)

Trước thực trạng phức tạp tại điểm nghẽn này, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 401/BC-CAHN ngày 7/5/2026, nhằm xử lý dứt điểm các vi phạm về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông. Cùng ngày, UBND phường Hoàng Liệt đã có Thông báo số 292/TB-UBND ngày 7/5/2026 và bố trí lực lượng vào cuộc.

Từ tối 7/5, phường đã huy động cán bộ, phối hợp chặt chẽ với Công an phường để tiến hành kiểm tra, nhắc nhở người dân tự giác tháo dỡ các hạng mục lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Cán bộ phường và lực lượng Công an đã hỗ trợ người dân di dời hàng hóa, tháo dỡ phông bạt ngay trong đêm. Đối với trường hợp chống đối, đoàn công tác tiến hành thu giữ tang vật. Đến 18 giờ ngày 8/5, về cơ bản, hơn 110 ki-ốt đã được giải tỏa hoàn toàn.

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Nguyễn Anh Tuấn cho biết, quan điểm của chính quyền là không chỉ "dẹp" mà còn phải "xây". Sau khi chấm dứt hoạt động của chợ tạm bất hợp pháp này, phường sẽ tính toán phương án sắp xếp, bố trí nơi kinh doanh mới phù hợp.

Phương án này phải bảo đảm đúng quy hoạch của Thành phố, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về vệ sinh môi trường và đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy. Mục tiêu cao nhất là ổn định đời sống nhân dân nhưng phải trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Hà Nội triển khai các giải pháp xử lý “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát

Trong thời gian qua, TP. Hà Nội đang quyết liệt giải tỏa dứt điểm các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát theo Kế hoạch số 373/KH-UBND ngày 26/12/2025 về triển khai các giải pháp xử lý “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn thành phố.

Theo Kế hoạch, đến hết năm 2026, Thành phố phấn đấu giải tỏa 100% các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3; năm 2027 giải tỏa toàn bộ các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát.

Thành phố cũng lên kế hoạch bố trí mặt bằng cho các tiểu thương tại các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát bị giải tỏa vào kinh doanh tại chợ đúng quy định gắn với công tác đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp chợ theo chỉ tiêu tại Kế hoạch Phát triển và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Theo Kế hoạch, nhóm 1 bao gồm các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, “điểm nóng” ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị gây bức xúc dư luận. Theo lộ trình, nhóm 1 sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/1.

Nhóm 2 là các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát có dưới 50 hộ kinh doanh. Theo lộ trình, nhóm 2 sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6.

Nhóm 3 là các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát hoạt động có từ 50-100 hộ kinh doanh. Theo lộ trình, nhóm này sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/12.

Nhóm 4 bao gồm các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên 100 hộ kinh doanh, tồn tại lâu dài, có tính chất phức tạp. Nhóm 4 sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2027, theo lộ trình đã đề ra.