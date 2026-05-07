Việt Nam vừa có 3 xã đảo mới, có xã rộng gần 30km2, không có cầu, đường kết nối đất liền

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp, ngày 6/5, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Ngại ký Quyết định số 1362/QĐ-UBND về việc công nhận xã Tân Long, xã Long Phú Thuận và xã Long Khánh là xã đảo. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký và ban hành.

Trong đó, xã Long Khánh có toàn bộ diện tích tự nhiên là cù lao, biệt lập với đất liền, hiện trạng không có cầu, đường kết nối, giao thương; được bao bọc bởi 2 dòng Sông Tiền, được hình thành và tồn tại độc lập, có điều kiện tự nhiên, sinh hoạt và sản xuất của người dân tương tự như đảo. Xã này có diện tích tự nhiên khoảng 29km2.

Ranh giới hành chính của xã được xác định chủ yếu theo các tuyến sông, tiếp giáp với các đơn vị hành chính lân cận: phía Đông giáp phường Hồng Ngự và phường An Bình; phía Tây giáp phường Tân Châu thuộc tỉnh An Giang; phía Nam giáp xã Long Phú Thuận; phía Bắc giáp phường Thường Lạc cùng xã Thường Phước.

Trên địa bàn xã Long Khánh có 5 bến đò kết nối các xã, phường lân cận để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Xã này hoàn toàn bị bao bọc bởi sông nước, không có tuyến giao thông đường bộ kết nối trực tiếp với đất liền. Vì vậy, mọi hoạt động đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao thương kinh tế, điều trị bệnh và tiếp cận các dịch vụ công thiết yếu của người dân đều phụ thuộc vào phương tiện bến đò.

Xã Tân Long có diện tích tự nhiên 94,86km2, toàn bộ diện tích là cù lao biệt lập với đất liền, có điều kiện tương tự như đảo (toàn bộ diện tích có nước bao bọc 100%, khi thủy triều lên vùng đất này vẫn ở trên mặt nước); có 5 bến đò, 1 bến phà và 1 cây cầu nối qua tỉnh An Giang.

Phía Bắc giáp xã Long Phú Thuận và xã An Hoà, phía Đông giáp xã An Long, phía Tây giáp xã Phú Tân, tỉnh An Giang, phía Nam giáp xã Long Điền và xã Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Xã Long Phú Thuận có toàn bộ diện tích tự nhiên là cù lao, biệt lập với đất liền, được bao bọc xung quanh bởi các nhánh sông Tiền (sông Cái Vừng và sông Hàng Gòn). Xã có diện tích tự nhiên là 56,57km2, điều kiện sinh hoạt và sản xuất của người dân tương tự như đảo.

Phía Đông giáp Phường An Bình, xã An Hòa; phía Tây giáp xã Phú Lâm (tỉnh An Giang); phía Nam giáp xã Chợ Vàm (tỉnh An Giang) và xã Tân Long; phía Bắc giáp xã Long Khánh.

Trên địa bàn xã Long Phú Thuận có 9 bến đò ngang và 1 bến phà kết nối các xã, phường lân cận để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Thời gian di chuyển qua đất liền trung bình khoảng 45 phút cho khoảng cách gần 1km.