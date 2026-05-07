Sắp có sân bay lưỡng dụng trên đảo Thổ Chu

Đảo Thổ Chu thuộc quần đảo Thổ Châu, tỉnh An Giang

Cảng hàng không Thổ Chu được đặt tại tỉnh An Giang, có quy mô đạt cấp sân bay 4C (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO).

Sân bay Thổ Chu công suất thiết kế 20.000 khách/năm

Thời kỳ 2021 - 2030, cảng có công suất thiết kế dự kiến khoảng 20.000 hành khách/năm; tầm nhìn đến năm 2050 đạt khoảng 1 triệu hành khách/năm. Nhu cầu sử dụng đất khoảng hơn 234 ha với ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch khoảng 28.800 tỷ đồng cho thời kỳ 2021- 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Cùng với đó, quyết định của Bộ Xây dựng cũng điều chỉnh diện tích đất dự kiến của quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 là khoảng 26.025 ha.

Nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 khoảng 514.000 tỷ đồng được huy động từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Các nội dung khác được giữ nguyên theo Quyết định số 648 ngày 7/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các quyết định điều chỉnh liên quan của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Như vậy, sau khi bổ sung Cảng hàng không Thổ Chu, Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030 xác định cả nước có 32 cảng hàng không bao gồm 15 cảng hàng không quốc tế, 17 cảng hàng không quốc nội. Tầm nhìn đến năm 2050, mạng lưới cảng hàng không toàn quốc sẽ tăng lên 35 cảng, gồm 15 cảng hàng không quốc tế và 20 cảng hàng không quốc nội.

Thổ Chu - đảo tiền tiêu quan trọng nhất Tây Nam

Trước đó ngày 19/11, Tổng Bí thư Tô Lâm thăm đặc khu Thổ Châu và nhấn mạnh "nơi này là điểm tựa giữ bình yên cho cả vùng biển Tây Nam và biên cương Tổ quốc". Ông yêu cầu Bộ Quốc phòng nghiên cứu khả thi xây dựng cảng hàng không lưỡng dụng cấp 4C, có khả năng phục vụ các loại máy bay như A320, A321, đồng thời tính toán khả năng mở rộng lên cấp 4E trong tương lai để tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như A350, B787. Mục tiêu là xây dựng Thổ Châu thành điểm tựa chiến lược trong hệ thống phòng thủ khu vực Tây Nam.

Thổ Chu là đảo lớn nhất trong quần đảo Thổ Châu, nằm ngoài khơi Tây Nam nước ta, thuộc tỉnh An Giang. Quần đảo gồm 8 đảo lớn nhỏ với tổng diện tích gần 1.394 ha, riêng đảo Thổ Chu rộng khoảng 1.249 ha, là trung tâm hành chính, kinh tế và quốc phòng của đặc khu Thổ Châu.

Thổ Chu cách Phú Quốc hơn 100 km và cách Rạch Giá khoảng 220 km, nằm gần ranh giới vùng biển giáp Thái Lan và Campuchia. Đảo được xác định là một trong những đảo tiền tiêu quan trọng nhất ở vùng biển Tây Nam.

Địa hình đảo tương đối đa dạng. Phần lớn diện tích được bao phủ bởi rừng nguyên sinh, xen kẽ là các triền núi đá thấp và những bãi biển nhỏ. Đỉnh cao nhất trên đảo đạt khoảng 167 m so với mực nước biển, giúp mở rộng tầm quan sát trên biển. Bao quanh đảo là hệ sinh thái san hô và cỏ biển phong phú, nước biển trong và độ sâu thuận lợi cho tàu thuyền neo đậu ở một số vị trí tự nhiên.

Trên đảo hiện có khoảng 1.800 cư dân sinh sống, gồm lực lượng biên phòng, hải quân, các đơn vị quân sự và người dân định cư lâu dài. Tuy nhiên, điều kiện hạ tầng còn hạn chế.

Đường giao thông nội đảo đơn giản, hệ thống dịch vụ chưa phát triển mạnh. Việc ra đảo phụ thuộc hoàn toàn vào đường biển, thường vận hành từ Phú Quốc hoặc Rạch Giá. Thời gian di chuyển kéo dài, dễ bị gián đoạn do gió mùa, khiến công tác tiếp tế, cứu hộ, y tế và vận chuyển nhân lực gặp khó khăn.

Chính đặc điểm địa lý và điều kiện hạ tầng như vậy đặt ra yêu cầu tăng cường khả năng tiếp cận Thổ Chu từ trung ương và đất liền, đặc biệt khi đảo giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ chủ quyền.

Một sân bay trên Thổ Chu, nếu được triển khai, sẽ tăng cường khả năng cơ động lực lượng, rút ngắn thời gian phản ứng trong các tình huống khẩn cấp và cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận đảo. Ngoài nhiệm vụ quốc phòng, hạ tầng hàng không còn giúp vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ y tế, tăng cường nguồn lực phát triển dân sinh và tạo điều kiện hoàn thiện hệ thống kết nối của vùng biển đảo xa bờ.