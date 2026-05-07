Việt Nam sẽ có thêm một sân bay dùng chung dân sự và quốc phòng, đón 1,5 triệu khách/năm

Theo đó, vị trí Quy hoạch Cảng hàng không Thành Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt tại phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hoà với vị trí, chức năng là cảng hàng không quốc nội, là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự.

Thời kỳ 2021-2030, mục tiêu quy hoạch đạt cấp sân bay: 4C (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế -ICAO), có công suất: khoảng 1,5 triệu hành khách/năm; Loại tàu bay khai thác: tàu bay code C gồm A319, A320, A321, B737 và tương đương; phương thức tiếp cận hạ cánh: tiếp cận CAT I đầu đường cất hạ cánh 04R, tiếp cận giản đơn các đầu đường cất hạ cánh 04L, 22R, 22L.

Tầm nhìn đến năm 2050 đạt cấp sân bay 4C (theo mã tiêu chuẩn của ICAO) với công suất: 3,0 triệu hành khách/năm; Loại tàu bay khai thác là tàu bay code C (gồm A319, A320, A321, B737 và tương đương); có phương thức tiếp cận hạ cánh: tiếp cận CAT I đầu đường cất hạ cánh 04R, tiếp cận giản đơn các đầu đường cất hạ cánh 04L, 22R, 22L.

Ngoài ra, quy hoạch các công trình khu bay (hệ thống đường cất hạ cánh, hệ thống đường lăn, sân đỗ tàu bay…); các công trình bảo đảm hoạt động bay;hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung; các công trình dịch vụ hàng không, phi hàng không; các công trình bảo đảm an ninh sân bay, khẩn nguy cứu nạn…

Nhu cầu sử dụng đất cho thời kỳ 2021-2030 khoảng 2.115,49 ha, tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 2.094,49 ha.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu Báo cáo thẩm định của Vụ Kế hoạch - Tài chính để hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch; chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà và các cơ quan liên quan tổ chức công bố, quản lý và thực hiện quy hoạch theo quy định.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa rà soát, cập nhật điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch của địa phương, bảo đảm sự đồng bộ giữa các quy hoạch; tiếp tục rà soát để bảo đảm tính chính xác của số liệu, kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng để cập nhật, điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã có Tờ trình đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, tiến hành các thủ tục phê duyệt hồ sơ quy hoạch Cảng hàng không Thành Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định.

Việc Bộ Xây dựng phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Thành Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cần thiết nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng hàng không dân dụng và quân sự, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, đồng thời bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh và phù hợp với chủ trương phát triển hệ thống cảng hàng không quốc gia.