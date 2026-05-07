TPHCM nghiên cứu mua lại 2 trạm thu phí ở địa bàn Bình Dương cũ

Theo Nguyễn Tiến | 07-05-2026 - 15:05 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

TPHCM nghiên cứu mua lại 2 trạm BOT ở Bình Dương cũ để giảm ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông khu vực cửa ngõ

Ngày 6-5, Tổ đại biểu số 1, Đoàn ĐBQH TPHCM đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Thuận An, Lái Thiêu, An Phú, Thuận Giao, Bình Hòa, sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổ đại biểu số 1 gồm các đại biểu: Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Nguyễn Thế Duy - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV WTC Becamex.

Tại buổi tiếp xúc, Đại biểu Quốc hội Võ Văn Minh -Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, cho biết hiện các Ban Kinh tế - Ngân sách, Đô thị, Pháp chế thuộc HĐND TPHCM đang phối hợp UBND TPHCM nghiên cứu tính khả thi và rà soát thủ tục pháp lý liên quan đến phương án sử dụng ngân sách để mua lại 2 trạm thu phí trên các tuyến ĐT743B và ĐT743C, thuộc địa bàn các phường Bình Hòa và Tân Khánh.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh thông tin về việc mua lại trạm thu phí tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo ông Võ Văn Minh, việc nghiên cứu nhằm hướng đến mục tiêu giảm ùn tắc giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân tại những khu vực có mật độ phương tiện cao, đặc biệt là quanh các trạm thu phí đã tồn tại nhiều năm, phát sinh bất cập trong tổ chức giao thông.

Cử tri phản ánh tình trạng ùn tắc tại Trạm thu phí Lái Thiêu trên Quốc lộ 13. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các phường Thuận An, Thuận Giao, Bình Hòa, Lái Thiêu và An Phú phản ánh tình trạng mất an toàn giao thông tại khu vực Trạm thu phí Lái Thiêu trên Quốc lộ 13. Nhiều ý kiến cho rằng việc bố trí mặt bằng và phân luồng chưa hợp lý, thường xuyên gây xung đột giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là vào giờ cao điểm.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thế Duy – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex trả lời kiến nghị cử tri. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Liên quan nội dung này, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thế Duy – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, cho biết doanh nghiệp đang phối hợp Sở Xây dựng TPHCM rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, phân luồng tại khu vực trạm thu phí nhằm giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông.

Trước đó, nhiều cử tri tại các phường Phú Lợi, Thủ Dầu Một cũng kiến nghị về tình trạng các trạm thu phí trên địa bàn Bình Dương cũ hoạt động kéo dài, gây bức xúc do ùn tắc và nhiều bất cập trong thu phí, đặc biệt là việc phương tiện chỉ di chuyển quãng đường ngắn nhưng vẫn phải trả phí toàn tuyến.

Ông Võ Văn Minh cho hay trước đây Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương cũ đã thống nhất chủ trương mua lại 2 trạm thu phí trên các tuyến ĐT743B và ĐT743C, tuy nhiên quá trình triển khai gặp vướng mắc về cơ chế, thủ tục pháp lý. Hiện nay, với cơ chế mới, HĐND TPHCM đang tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu để sớm có phương án khả thi.

Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị thành phố xem xét phương án mua lại Trạm thu phí cầu Phú Cường trên đường Huỳnh Văn Cù, nhằm góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Bắc TPHCM.

