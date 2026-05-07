4 tháng nữa, Tập đoàn Hòa Phát dự kiến khởi công hai dự án gần 20.490 tỷ đồng tại tỉnh rộng thứ ba Việt Nam

Ngọc Khánh | 07-05-2026 - 16:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Tập đoàn Hòa Phát chủ động hoàn thiện hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với địa phương, triển khai song song các thủ tục pháp lý để bảo đảm điều kiện khởi công dự án vào ngày 1/9/2026.

Ngày 5/5, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030 đã kiểm tra thực tế một số dự án động lực trong Khu kinh tế Nam Phú Yên.

Theo đó, đoàn đã kiểm tra thực tế khu vực Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Hòa Tâm - giai đoạn 1 và Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Bãi Gốc; đồng thời làm việc với nhà đầu tư, UBND xã Hoà Xuân và các sở, ngành để nghe tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị liên quan đến các dự án.

Khu kinh tế Nam Phú Yên hiện có 2 dự án lớn do Tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư. Trong đó, Dự án Khu công nghiệp Hòa Tâm có quy mô gần 492ha, tổng vốn hơn 4.188 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã triển khai một số thủ tục pháp lý quan trọng, thực hiện giao đất khoảng 170ha, đồng thời đang đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các hồ sơ môi trường, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật.

Nhà đầu tư trình bày, báo cáo phương án thiết kế bản vẽ Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Bãi Gốc (Ảnh: CTTĐT tỉnh Đắk Lắk)

Dự án Bến cảng Bãi Gốc có tổng vốn đầu tư khoảng 16.300 tỷ đồng, quy mô hơn 306ha, chia làm 2 giai đoạn với tổng công suất thiết kế 26,7 triệu tấn/năm. Hiện dự án đã hoàn thành một số thủ tục về đất đai, quy hoạch và đang tiếp tục hoàn thiện đánh giá tác động môi trường, chuẩn bị các bước triển khai tiếp theo. Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án còn gặp một số khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục đất đai, cấp điện, cấp nước và công tác tái định cư.

Bảo đảm điều kiện khởi công dự án vào ngày 1/9/2026

Tại buổi làm việc, các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư đã tập trung trao đổi, làm rõ các vướng mắc, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục pháp lý và triển khai thi công các hạng mục dự án trong thời gian tới.

Ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tối đa nhân lực, thời gian để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng kế hoạch đã đề ra. Các đơn vị chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, nhằm sớm hoàn thành việc bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư, bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa tạo động lực, lan tỏa và thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Vì vậy, các đơn vị phải triển khai với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, “làm ngày làm đêm” để sớm thi công các dự án. Nguyên tắc xuyên suốt là có mặt bằng đến đâu tổ chức thi công đến đó; các nhiệm vụ phải được triển khai đồng thời, song song, không chờ đợi.

Về tiến độ, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu triển khai chiến dịch “60 ngày đêm”, phấn đấu đến ngày 30/6/2026 cơ bản hoàn thành khoảng 95% công tác giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp.

Đối với phần diện tích còn nhà ở, cần xây dựng phương án di dời, tái định cư phù hợp, bảo đảm quyền lợi cho người dân. UBND tỉnh cùng các sở, ngành được giao tăng cường nhân lực hỗ trợ địa phương, duy trì giao ban hằng tuần, chủ động bố trí nguồn vốn, ưu tiên giải ngân và sớm hoàn thiện danh mục thu hồi đất.

Đối với địa phương, cần phát động cao điểm giải phóng mặt bằng, tổ chức làm việc ngoài giờ, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các khu tái định cư trước ngày 15/5/2026, chủ động bố trí tạm cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng và đẩy nhanh đầu tư các hạng mục hạ tầng thiết yếu...

Đối với nhà đầu tư,ông Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu chủ động hoàn thiện hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với địa phương, triển khai song song các thủ tục pháp lý để bảo đảm điều kiện khởi công dự án vào ngày 1/9/2026. Lãnh đạo tỉnh sẽ duy trì giao ban trực tuyến hằng tuần để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sau sáp nhập, 3 tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam là Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng (sáp nhập từ tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận) rộng nhất với hơn 24.000 km2. Tỉnh Gia Lai (sáp nhập từ tỉnh Gia Lai, Bình Định) rộng thứ hai với gần 22.000 km2. Tỉnh rộng thứ 3 là Đắk Lắk (sáp nhập từ tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên) với diện tích hơn 18.000 km2.

