Dự án đường ven hồ Tây dự kiến hoàn thành toàn bộ năm 2030

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo về việc triển khai thực hiện các dự án lớn, quan trọng theo Nghị quyết số 258/2025/QH ngày 11/12/2025 của Quốc hội trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Hà Nội thống nhất triển khai 8 dự án lớn, quan trọng, có tính chất động lực, tạo đột phá trong phát triển không gian đô thị và hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô theo Nghị quyết số 258/2025/QH15.

Trong 8 dự án này, có 6 dự án đã được khởi công công trình, 2 dự án đang chuẩn bị thủ tục để đầu tư bao gồm: Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị và Dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường cảnh quan ven Hồ Tây.

Một góc hồ Tây

Đối với Dự án Cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường cảnh quan ven Hồ Tây, UBND TP Hà Nội cho biết, quy mô đầu tư dự kiến của dự án khoảng 575,6 ha, trong đó diện tích Hồ Tây 520,9 ha (giữ nguyên mặt nước hiện trạng hồ Tây); Diện tích đất: 54,7 ha (đã bao gồm các hồ nhỏ khác).

Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm xây dựng khu vực Hồ Tây trở thành trung tâm văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo bền vững của Thủ đô Hà Nội; khai thác hiệu quả các giá trị đặc sắc về cảnh quan, lịch sử, văn hóa và sinh thái của Hồ Tây gắn với khu phố cổ, khu phố cũ và không gian sông Hồng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

UBND TP Hà Nội cho biết, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 30.151,83 tỷ đồng (trong đó Dự án phục vụ khởi công có địa điểm xây dựng tại Phố Quảng An, Phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội; Quy mô: Khoảng 3,4ha; Sơ bộ vốn đầu tư: Khoảng 1.436,358 tỷ đồng; Tiến độ thực hiện: Từ Quý I năm 2026 đến Quý II năm 2027).

Dự án phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2030.

Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP - Loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT) (phương thức thanh toán cho nhà đầu tư bằng ngân sách nhà nước hay bằng quỹ đất sẽ được xác định cụ thể tại bước quyết định chủ trương đầu tư dự án).

Về quá trình triển khai thực hiện dự án, UBND Thành phố đang chỉ đạo các sở, ngành và nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án để triển khai các thủ tục tiếp theo.

Đến nay, Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, UBND phường Tây Hồ và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện phương án quy hoạch cải tạo phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ, trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Nhà đầu tư tham mưu UBND Thành phố quỹ đất dự kiến đối ứng.

Nhà đầu tư hoàn thiện Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Sở Tài chính chủ trì cùng Nhà đầu tư và các Sở (Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Nông nghiệp Môi trường), UBND các phường Tây Hồ, Ba Đình: Tham mưu UBND Thành phố, cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Các đơn vị cũng đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.