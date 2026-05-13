Thị sát sân vận động 135.000 chỗ lớn nhất thế giới sau 5 tháng khởi công, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội có đánh giá gì?

Mục tiêu hoàn thành khu thể thao tại dự án Khu đô thị Olympic vào tháng 7/2027 là khả thi

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Hà Nội, sáng 13/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã kiểm tra thực địa và làm việc với nhà đầu tư, các sở ngành cùng chính quyền địa phương về tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic, trong đó có công trình Sân vận động Hùng Vương.

Dự án Khu đô thị thể thao Olympic (nay đổi tên là Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội) được UBND TP. Hà Nội ban hành tại Quyết định số 6276/QĐ-UBND ngày 17/12/2025 phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án. Quy mô Dự án khoảng 9.171ha nằm trên địa bàn 11 phường, xã của TP. Hà Nội. Dự án chia thành 4 phân khu chức năng gồm đô thị TOD gắn với Ga Ngọc Hồi, đô thị thể thao, đô thị du lịch và khu liên hợp thể thao. Theo quy hoạch, sân vận động Hùng Vương có sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi, kỳ vọng trở thành sân vận động có quy mô lớn nhất thế giới khi hoàn thành.

Theo báo cáo của đại diện liên danh Nhà đầu tư, hiện các đơn vị đang tập trung nguồn lực thi công quần thể Sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ tại phân khu B, với mục tiêu hoàn thành vào tháng 7/2027. Nhiều hạng mục đang được triển khai như thi công phần móng, dầm sàn, đổ bê tông cột; đồng thời triển khai các tuyến giao thông kết nối, hạ tầng phụ trợ, cảnh quan, bãi đỗ xe và chuẩn bị đầu tư khách sạn quốc tế.

Với hạng mục sân vận động, sau buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, dù mới triển khai gần 5 tháng nhưng qua kiểm tra thực tế tại công trường, hình hài của tổ hợp thể thao hiện đại đã cơ bản hình thành. Với năng lực của nhà đầu tư và sự đồng hành của các cấp chính quyền, ông Thắng cho rằng mục tiêu hoàn thành khu thể thao vào tháng 7/2027 là khả thi.

Bên cạnh đó, về tiến độ chung của toàn Dự án, đến nay, công tác đo đạc quy chủ đã hoàn thành trên toàn bộ diện tích. Các địa phương đã tổ chức họp thông báo chủ trương giải phóng mặt bằng tới người dân; đồng thời triển khai thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường tại một số khu vực thuộc phân khu B. Bên cạnh đó, công tác rà soát, giải phóng mặt bằng hành lang tuyến điện 500kV, di dời và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật cũng đang được phối hợp triển khai.

Đại diện Nhà đầu tư cho biết, quá trình triển khai Dự án vẫn còn nhiều khó khăn như vướng mắc thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư; chậm lựa chọn đơn vị thi công hoàn trả hạ tầng kỹ thuật; thiếu nhân lực phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; phát sinh hàng quán tự phát quanh công trường ảnh hưởng mỹ quan, an ninh trật tự. Một số hạng mục còn vướng mặt bằng liên quan nghĩa trang, đất ở, đất nông nghiệp và công trình thủy lợi.

Với khó khăn trên, nhà đầu tư kiến nghị TP. Hà Nội sớm phê duyệt chủ trương đầu tư cụ thể; chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, thành lập tổ công tác chuyên trách để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng trong năm 2026.

Hà Nội phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6

Về phía các địa phương, tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã: Thượng Phúc, Dân Hòa, Thường Tín, Tam Hưng cho biết, ngay sau khi Thành phố triển khai chủ trương thực hiện Dự án, các xã đã thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đoàn thể; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng.

Qua quá trình triển khai, các xã ghi nhận sự vào cuộc của các sở ngành và chủ đầu tư, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân. Tuy nhiên, lãnh đạo 4 xã này cũng phản ánh một số khó khăn liên quan đến cơ chế chính sách đối với đất dịch vụ, công tác di dời mồ mả, bố trí tái định cư và xử lý các trường hợp đất ở tồn tại lâu năm nhưng hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ.

Các xã đề nghị Thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo tháo gỡ, đồng thời hỗ trợ đầu tư hạ tầng, thiết chế văn hóa, giao thông và có giải pháp đào tạo nghề, tạo sinh kế cho người dân sau thu hồi đất.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra thực địa Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hà Nội)

Đại diện các sở ngành cho biết, hiện Thành phố đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ liên quan đến bồi thường, hỗ trợ cây trồng, hoa màu, di dời mồ mả và bố trí tái định cư cho người dân trong vùng Dự án. Các sở cũng đang phối hợp với địa phương rà soát quỹ đất tái định cư, ưu tiên bố trí gần nơi ở cũ để thuận lợi sinh hoạt, sản xuất cho người dân.

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác này trước ngày 30/6.

Đối với những địa phương còn khó khăn về nhân lực, Thành phố sẽ xem xét tăng cường cán bộ hỗ trợ để bảo đảm tiến độ chung. Ông Vũ Đại Thắng cũng đặc biệt lưu ý các địa phương quan tâm đến công tác chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế bền vững cho người dân sau thu hồi đất.

Lãnh đạo TP. Hà Nội đề nghị các địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận cao từ người dân, hạn chế tối đa việc cưỡng chế khi các cơ chế, chính sách của Thành phố đã đầy đủ, phù hợp.