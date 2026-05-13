AEON ngỏ ý xây trung tâm thương mại, một tỉnh tin tưởng sẽ tạo sức mua chỉ sau Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng... nhờ sở hữu diện tích, dân số lớn

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, chiều 12/5, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Công ty TNHH AeonMall Việt Nam và đối tác. Tại đây, doanh nghiệp đã trình bày báo cáo về dự định nghiên cứu đầu tư tại tỉnh và trình bày sơ bộ ý tưởng xây dựng khu phức hợp AeonMall Vinh.

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải bày tỏ sự vui mừng khi đón nhà đầu tư và khẳng định việc lựa chọn tỉnh Nghệ An là quyết định sáng suốt dựa trên nhiều lợi thế chiến lược. Ông Hải nhấn mạnh, Nghệ An hiện là địa phương có diện tích và quy mô dân số lớn sẽ góp phần tạo nên một thị trường có sức mua mạnh mẽ hàng đầu, chỉ đứng sau các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...

Bên cạnh đó, tỉnh sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao với khoảng 1,6 triệu lao động đang dần dịch chuyển từ các thành phố lớn về lại quê hương để làm việc. Hệ thống giao thông của tỉnh đã có sự bứt phá, xóa bỏ được những rào cản về kết nối của những giai đoạn trước. Hiện Nghệ An sở hữu hạ tầng giao thông đồng bộ gồm sân bay Vinh, cao tốc Bắc - Nam, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1A và đường ven biển. Tỉnh sẵn sàng khởi công các công trình trọng điểm như Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy vào ngày 18/5.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An)

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh ý định đầu tư của Công ty TNHH AeonMall Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ tạo điều kiện tối đa, chỉ đạo các Sở, ngành đồng hành cùng Công ty để khảo sát và lựa chọn những vị trí đầu tư phù hợp nhất trên địa bàn. Với tầm nhìn đến năm 2030, Nghệ An được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn phát triển kinh tế quan trọng, là "điểm đến của tương lai" cho các nhà đầu tư chiến lược.

Tại buổi làm việc, ông Nojima Masaaki - Giám đốc Khối Phát Triển và Xây Dựng, Công ty TNHH AeonMall Việt Nam bày tỏ sự ấn tượng trước tốc độ phát triển kinh tế, tiềm năng tiêu dùng tại Nghệ An. Với quy mô dân số đông và vị trí trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, Nghệ An được Công ty TNHH AeonMall Việt Nam xác định là địa bàn chiến lược trong kế hoạch mở rộng mạng lưới tại Việt Nam.

Ông Nojima Masaaki cho biết, trung tâm thương mại hiện đại sẽ đóng vai trò như một ngành dịch vụ phức hợp, góp phần tạo ra lượng lớn công việc cho người dân địa phương, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, hài hòa với định hướng phát triển chung của tỉnh.

Dự án dự kiến sẽ tích hợp đa dạng các dịch vụ từ mua sắm, ẩm thực đến vui chơi giải trí và các dịch vụ tiện ích cộng đồng, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân địa phương.

"Chúng tôi hiện đang vận hành các trung tâm thương mại lớn tại Việt Nam. Với kinh nghiệm đó, cùng sự đồng hành của các đối tác, chúng tôi mong muốn sớm thực hiện các bước nghiên cứu sâu để đưa ra quyết định đầu tư cụ thể tại Nghệ An" - Ông Nojima Masaaki khẳng định.