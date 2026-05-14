Nghỉ dưỡng sức dưới 14 ngày trong tháng, vẫn tính đóng BHXH

Theo PV | 14-05-2026 - 14:35 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bà Hoàng Thị Liên (Sơn La) nghỉ thai sản 7 tháng do sinh đôi từ ngày 01/10/2025 đến hết ngày 30/04/2026, nghỉ dưỡng sức 10 ngày từ ngày 01/5/2026 đến hết ngày 10/5/2026. Bà Liên hỏi, khi bà đi làm lại thì tháng 5/2026 có được tính đóng BHXH không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La trả lời như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 33 Luật BHXH 2024 : "... tại các điểm a, b, c, d và i khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này mà không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội tháng đó, trừ trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận về việc có đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tháng đó với căn cứ đóng bằng căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tháng gần nhất".

Tại khoản 1 Điều 60 Luật BHXH 2024 quy định: "… lao động nữ chưa phục hồi sức khỏe thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe liên tục bao gồm cả ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước".

Như vậy, đối với trường hợp của bà Hoàng Thị Liên số ngày nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ sau sinh là 10 ngày bao gồm cả ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ hằng tuần (dưới 14 ngày làm việc) nên thời gian đi làm lại trong tháng 5/2026 là thời gian người lao động và người sử dụng lao động phải đóng BHXH bắt buộc và được tính là thời gian tham gia BHXH.


