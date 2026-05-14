TPHCM dự kiến cấm ô tô tải trên 1 tấn, xe khách trên 29 chỗ vào nội đô từ 6-22h

Sở Xây dựng TPHCM đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan dự thảo quy định mới của UBND TPHCM về điều chỉnh thời gian, phạm vi hoạt động của các phương tiện vận tải hàng hóa và hành khách trên địa bàn thành phố.

Theo nội dung dự thảo, xe tải có khối lượng chuyên chở trên 1 tấn sẽ không được lưu thông vào khu vực nội đô trong khoảng thời gian từ 6h đến 22h hằng ngày. Các loại xe tải từ 1 tấn trở xuống, xe chuyên dùng, xe đầu kéo và xe kéo rơ-moóc sẽ bị hạn chế lưu thông vào hai khung giờ cao điểm gồm 6h-9h và 16h-20h.

So với quy định hiện nay, mức kiểm soát phương tiện được đề xuất siết chặt hơn khi hạ ngưỡng hạn chế từ 2,5 tấn xuống còn 1 tấn. Điều này đồng nghĩa số lượng phương tiện bị ảnh hưởng sẽ tăng đáng kể.

Đề xuất siết xe tải trên 1 tấn, xe khách trên 29 chỗ vào nội đô TPHCM từ 6h đến 22h. Ảnh minh họa: PV

Không chỉ xe tải, dự thảo cũng đề xuất cấm ô tô khách trên 29 chỗ lưu thông vào nội đô trong khung giờ từ 6h đến 22h. Quy định này tương tự chính sách hạn chế xe giường nằm đã được TPHCM áp dụng từ đầu năm 2023.

Theo phương án đề xuất, phạm vi nội đô được xác định là toàn bộ diện tích nằm trong vành đai các tuyến đường: Đỗ Mười - Lê Đức Anh - Lê Khả Phiêu - Nguyễn Văn Linh - đường dẫn cầu Phú Mỹ - cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp - Xa lộ Hà Nội. Các phương tiện thuộc diện hạn chế vẫn được phép lưu thông trên các tuyến vành đai này.

Riêng xe khách trên 29 chỗ và xe giường nằm sẽ được phép hoạt động trên một số tuyến đặc thù nhằm kết nối các bến xe liên tỉnh. Cụ thể, phương tiện được lưu thông trên đoạn Kinh Dương Vương, từ đường Lê Đức Anh đến Bến xe Miền Tây và chiều ngược lại; đồng thời được di chuyển trên quốc lộ 13, đoạn từ đường Đỗ Mười đến Bến xe Miền Đông và ngược lại.

Dự thảo cũng đưa ra đề xuất hạn chế xe ba bánh và các loại xe thô sơ lưu thông vào khu vực nội đô, trừ một số trường hợp đặc biệt theo quy định. Các xe ưu tiên gồm cứu thương, cứu hỏa, công an, cứu hộ, xe tang, cùng một số dòng pickup, xe van tải nhẹ dưới 950kg và xe phục vụ điện, nước, y tế, bưu chính, sửa chữa hạ tầng không thuộc diện áp dụng quy định mới.