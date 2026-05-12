Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đô thị mới hơn 6.300 ha mà Đồng Nai vừa quy hoạch sẽ có những gì?

Theo Nguyễn Tuấn | 12-05-2026 - 17:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Quy mô đô thị mới hơn 6.300 ha thuộc một phần phường Long Thành, xã Phước Thái và xã Long Phước, TP Đồng Nai

UBND TP Đồng Nai vừa ban hành quyết định “phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 khu vực hình thành đô thị mới tại cửa ngõ phía Tây sân bay Long Thành”. Dự báo, khu đô thị này sẽ thu hút 400.000-450.000 người vào năm 2045.

Phê duyệt quy hoạch đô thị mới hơn 6300 ha ở cửa ngõ phía Tây sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Một góc sân bay Long Thành

Mục tiêu của quy hoạch khu đô thị mới tại cửa ngõ phía Tây sân bay Long Thành nhằm tạo lập không gian và sử dụng đất hiệu quả trên cơ sở khai thác hợp lý tiềm năng, lợi thế địa phương để phát triển các ngành kinh tế trọng tâm; đồng thời, bảo đảm an ninh quốc phòng và phát triển bền vững.

Đồng thời, cụ thể hóa định hướng phát triển theo tầm nhìn vùng đô thị sân bay Long Thành, phục vụ quản lý và đầu tư xây dựng; hình thành khu đô thị cửa ngõ hiện đại; tổ chức không gian đô thị-dịch vụ đồng bộ, hiện đại, bền vững, tạo động lực cho khu vực phía Tây sân bay Long Thành và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tối ưu khai thác hạ tầng động lực bảo đảm kết nối hiệu quả với sân bay Long Thành và các tuyến liên vùng như: Đường Vành đai 3 TPHCM, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành.

Trong đó, khu vực lập quy hoạch là một phân Khu đô thị mới thuộc đô thị Long Thành với các chức năng chính: Khu đô thị, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính thương mại và dịch vụ hỗ trợ cảng hàng không gắn kết chặt chẽ với sân bay Long Thành.

Định hướng trở thành không gian đô thị cửa ngõ có vai trò quan trọng trong giao lưu, hội nhập quốc tế, đồng thời là khu vực dẫn dắt, tạo lập hình ảnh phát triển mới cho đô thị Long Thành và vùng Đông Nam Bộ.

Khu vực ưu tiên phát triển các chức năng đô thị, thương mại-dịch vụ chất lượng cao gắn với lợi thế sân bay. Trong đó, tập trung cụ thể hóa các chức năng cho hoạt động kinh tế phi hàng không như dịch vụ thương mại, bán lẻ, ẩm thực, lưu trú, văn phòng, hội nghị-triển lãm và các dịch vụ trải nghiệm nhằm gia tăng sức hút, tạo nguồn lực phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Khu vực này có vai trò là đầu mối giao thông quan trọng, bảo đảm kết nối hiệu quả các hướng tiếp cận đến sân bay và liên kết với các trục động lực của vùng.

Tổ chức không gian đô thị theo mô hình phát triển đô thị tích hợp giao thông (TOD), ưu tiên vận tải công cộng, tăng cường tiếp cận đi bộ, xe đạp; định hướng phát triển hỗn hợp và mật độ cao nhằm tối ưu hóa sử dụng đất, thu hút dân cư, giảm áp lực giao thông cá nhân và tạo lập không gian đô thị nén, đa chức năng.

Sân bay Long Thành có quy mô khoảng 5.000 ha (thuộc top 6 của thế giới) với tổng mức đầu tư hơn 16 tỉ USD, được quy hoạch đạt tiêu chuẩn 4F - cấp cao nhất theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn, sân bay dự kiến đạt công suất khoảng 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không lớn của khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã nâng tầm vai trò của Đồng Nai từ một trung tâm kết nối nội vùng trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế mang tính chiến lược Quốc gia.

Phát hiện một người dân có 35 nguồn thu nhập với dòng tiền lên tới hơn 3 tỷ đồng: Cơ quan Thuế ra thông báo quan trọng

Theo Nguyễn Tuấn

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hải Phòng đón tin vui

Hải Phòng đón tin vui Nổi bật

Dấu mốc quan trọng tại công trình cầu đi bộ 1.000 tỷ qua sông Sài Gòn

Dấu mốc quan trọng tại công trình cầu đi bộ 1.000 tỷ qua sông Sài Gòn Nổi bật

KHẨN TRƯƠNG HOÀN THÀNH SẮP XẾP TỔ DÂN PHỐ, THÔN, BẢN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

KHẨN TRƯƠNG HOÀN THÀNH SẮP XẾP TỔ DÂN PHỐ, THÔN, BẢN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

17:21 , 12/05/2026
Địa phương 'mạnh tay' xử lý hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Địa phương 'mạnh tay' xử lý hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

17:17 , 12/05/2026
Phát hiện một người dân có 35 nguồn thu nhập với dòng tiền lên tới hơn 3 tỷ đồng: Cơ quan Thuế ra thông báo quan trọng

Phát hiện một người dân có 35 nguồn thu nhập với dòng tiền lên tới hơn 3 tỷ đồng: Cơ quan Thuế ra thông báo quan trọng

17:07 , 12/05/2026
Tây Ninh đầu tư tuyến đường hơn 110 km, tổng vốn hơn 20.700 tỉ đồng nối Long An với Tân Ninh

Tây Ninh đầu tư tuyến đường hơn 110 km, tổng vốn hơn 20.700 tỉ đồng nối Long An với Tân Ninh

16:58 , 12/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên