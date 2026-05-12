Khẩn trương hoàn thành sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản, đơn vị sự nghiệp công lập

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026

Tại Nghị quyết số 122/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2026, Chính phủ chỉ đạo: Tổ chức sơ kết, đánh giá 01 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản và các đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; phấn đấu tiếp tục cắt giảm tối thiểu 30% các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, 100% các điều kiện kinh doanh không cần thiết....

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 122/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2026.

Nghị quyết nêu rõ, thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường; căng thẳng địa chính trị, chiến tranh xung đột quân sự, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt, kéo dài; tăng trưởng toàn cầu phục hồi chậm; thị trường tài chính, tiền tệ tiếp tục biến động, tiềm ẩn rủi ro... Ở trong nước, khó khăn, thuận lợi đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, tạo áp lực lên công tác chỉ đạo điều hành và việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2026, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP cả năm đạt từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao độ, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tập trung chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Khẩn trương xây dựng văn bản quy định chi tiết 14 luật, nghị quyết

Trong đó, chủ động rà soát, tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ theo Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương, các Nghị quyết của Quốc hội về các kế hoạch 05 năm về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ, nhất là 44 nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong quý II năm 2026; cụ thể hóa thành các nhóm nhiệm vụ tại chương trình, kế hoạch hành động của bộ, cơ quan, địa phương, phân công rõ tổ chức, cá nhân chủ trì, phối hợp thực hiện với thời hạn hoàn thành cụ thể, làm cơ sở để giám sát, kiểm tra việc thực hiện và đánh giá cán bộ theo quy định; định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình, tiến độ triển khai từng nhiệm vụ, gửi Bộ Tài chính trước ngày 25 để tổng hợp.

Trong quá trình xây dựng đề án và chính sách, phải đánh giá đầy đủ về nguồn lực thực hiện, phù hợp với Kế hoạch tài chính 5 năm để đảm bảo khả thi và an ninh, an toàn tài chính quốc gia.

Chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành 14 luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ nhất và khẩn trương xây dựng văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết này, bảo đảm chất lượng, tiến độ, có hiệu lực đồng thời với hiệu lực của luật, nghị quyết.

Đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2026 trở về trước và các văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.

Tập trung rà soát hệ thống pháp luật chuyên ngành liên quan đến các nội dung đã được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 theo quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội. Khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ; rà soát, sửa đổi quy chế làm việc phù hợp với Quy chế làm việc của Chính phủ và quy định pháp luật.

Tập trung nguồn lực để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 36/CĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2026 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết; tập trung xây dựng, hoàn thiện hồ sơ chính sách, hồ sơ dự án luật trình Chính phủ trong tháng 5 năm 2026 để trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ 2, bảo đảm chất lượng, thời hạn trình tại Quyết định số 2352/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2025 và Quyết định số 701/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó lưu ý rà soát kỹ nội dung giao quy định chi tiết và dự kiến hợp lý thời điểm có hiệu lực của luật, nghị quyết; khi trình dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết, phải trình kèm theo dự thảo nghị định, quyết định, thông tư quy định chi tiết để bảo đảm tính khả thi trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; giao Văn phòng Chính phủ đưa nội dung này vào Quy chế làm việc của Chính phủ.

Tập trung nguồn lực để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do đồng chí Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng Ban, Công điện số 32/CĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của bộ, cơ quan, địa phương mình.

Kịp thời tham mưu giải pháp điều hành, phản ứng chính sách nhanh, phù hợp, tuyệt đối không chủ quan, bị động, bất ngờ

Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thế giới và khu vực, nhất là thay đổi chính sách của các nền kinh tế lớn, kịp thời tham mưu giải pháp điều hành, phản ứng chính sách nhanh, phù hợp, tuyệt đối không chủ quan, bị động, bất ngờ. Chuẩn bị kịch bản trong tình huống xung đột Mỹ/Israel - Iran tiếp tục kéo dài.

Điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp với chính sách tài khóa và các chính sách khác để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ và an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng.

Về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, đối với đầu tư công, thực hiện nghiêm Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2026 và Thông báo số 213/TB-VPCP ngày 25 tháng 4 năm 2026 của Văn phòng Chính phủ.

Khẩn trương hoàn thiện danh mục, phương án phân bổ vốn giai đoạn 2026 - 2030, gửi Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 5 năm 2026 để tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền; đẩy nhanh phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn được giao, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao.

Quán triệt nguyên tắc hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án phải thực hiện xuyên suốt trong quá trình từ xây dựng nhu cầu, phân bổ vốn đến tổ chức thực hiện, quản lý sử dụng vốn đầu tư công và vận hành, khai thác dự án sau khi hoàn thành đầu tư.

Theo dõi sát diễn biến xuất nhập khẩu, tình hình nhập siêu, tăng trưởng xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước, kịp thời có giải pháp hỗ trợ.

Thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với mở rộng thị trường tiêu thụ, nhất là nông sản theo mùa vụ.

Tổ chức sản xuất, điều hành cung ứng năng lượng chủ động, linh hoạt; sử dụng điện, nhiên liệu tiết kiệm, hiệu quả; tuyệt đối không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống.

Tập trung phát triển, hiện đại hóa một số ngành công nghiệp nền tảng, quan trọng; phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổ chức vận hành đồng bộ, phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam gắn với thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Khẩn trương thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp tại Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" để tiêu dùng trong nước đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng GDP.

Khẩn trương cụ thể hóa các điều ước quốc tế, thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể gắn với thu hút FDI; tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, đẩy mạnh đàm phán, ký kết các FTA mới theo kế hoạch, mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, chuỗi cung ứng, hỗ trợ xuất khẩu bền vững.

Khẩn trương hoàn thành sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản và các đơn vị sự nghiệp công lập

Triển khai hiệu quả các kết luận, chỉ đạo của Đảng, Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210-KL/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã.

Căn cứ vào các kiến nghị mà đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ ra, các bộ, ngành khẩn trương giải quyết trước khi họp sơ kết 01 năm chính quyền 3 cấp.

Tổ chức sơ kết, đánh giá 01 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản và các đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Phấn đấu tiếp tục cắt giảm tối thiểu 30% các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, 100% các điều kiện kinh doanh không cần thiết

Tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Xử lý triệt để tài sản công là nhà, đất dôi dư, không sử dụng; thời hạn hoàn thành trong quý II năm 2026.

Triển khai hiệu quả các Nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, kinh doanh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện.

Trong quý III năm 2026, hoàn thành cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của năm 2026 so với năm 2024 (ở trung ương và địa phương), phấn đấu tiếp tục cắt giảm tối thiểu 30% các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, 100% các điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng "2 con số".

Tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn; chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo đảm vững chắc độc lập, chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài. Tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại; hội nhập quốc tế thực chất, hiệu quả.

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính sách; chủ động, kịp thời định hướng dư luận; kiên quyết đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, thông tin xấu độc, các luận điệu xuyên tạc.