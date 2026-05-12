Địa phương 'mạnh tay' xử lý hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra một cơ sở kinh doanh thời trang trên địa bàn

Theo đó, ngày 6/5/2026, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã ban hành Văn bản số 396/QLTT-NVTH yêu cầu các đội Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên địa bàn.

Cụ thể, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Trịnh Quang Đức yêu cầu các đội Quản lý thị trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng như công an, hải quan, thuế và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là sở hữu công nghiệp và hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội yêu cầu bảo đảm số vụ việc xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5/2025 trong thời gian từ ngày 7/5 đến 30/5/2026.

Không dừng lại ở đợt cao điểm, văn bản cũng yêu cầu sau ngày 30/5/2026, các đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm theo hướng thường xuyên, liên tục, có hệ thống, trọng tâm, trọng điểm nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn.

Ngay sau chỉ đạo trên, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã đồng loạt triển khai các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường và bước đầu phát hiện nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm liên quan đến hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và thay đổi nhãn hàng hóa có dấu hiệu vi phạm.

Điển hình, ngày 7/5, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Công an phường Hồng Hà kiểm tra địa điểm kinh doanh của Công ty CP Đầu tư và Thương mại hóa dầu Việt Nam tại số 78 Đê Quai, phường Hồng Hà.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 479 lon hoạt chất làm sạch kim phun buồng đốt động cơ xăng có dấu hiệu bị thay đổi nhãn hàng hóa.

Theo ghi nhận ban đầu, trên sản phẩm thể hiện đơn vị nhập khẩu là Công ty TNHH Ninh Vân, NIVA CO., LTD. Tuy nhiên, cơ sở đang thực hiện bóc bỏ nhãn gốc để thay thế bằng nhãn mới mang thông tin đơn vị nhập khẩu là Công ty CP Đầu tư và Thương mại hóa dầu Việt Nam.

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện 58 lon sản phẩm đã hoàn tất việc thay đổi nhãn; 18 lon đã bóc bỏ nhãn gốc nhưng chưa dán nhãn thay thế; 403 lon vẫn còn nguyên nhãn gốc nhưng đại diện cơ sở khai nhận cũng dự kiến sẽ tiếp tục được thay đổi nhãn…

Trước dấu hiệu vi phạm liên quan đến hành vi sản xuất hàng giả, Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa và tang vật liên quan để phục vụ công tác xác minh, làm rõ theo quy định.

Tiếp đó, ngày 8/5, Đội Quản lý thị trường số 14 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cũng tiến hành kiểm tra đột xuất 2 cơ sở kinh doanh thời trang trên địa bàn và phát hiện hàng nghìn sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Cụ thể, tại cơ sở kinh doanh thuộc hộ kinh doanh Âu Đức Hiếu 2000 ở phường Việt Hưng, lực lượng chức năng phát hiện 2.844 sản phẩm thời trang các loại có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu "Adidas", "Lacoste", "Nike"… Tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa đã bị tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Cùng thời điểm, kiểm tra hộ kinh doanh Đoàn Quang Phan tại Khu đô thị Mỹ Đình Mễ Trì, lực lượng quản lý thị trường phát hiện cơ sở không niêm yết giá hàng hóa theo quy định, đồng thời kinh doanh 530 sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo hàng loạt nhãn hiệu như "Hermes", "Louis Vuitton", "Celine", "Nike". Tổng trị giá hàng hóa vi phạm cũng ước tính tới hàng trăm triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm đã bị lực lượng chức năng tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Đội Quản lý thị trường số 5 (Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng) kiểm tra, phát hiện một cơ sở tại phường Liên Chiểu kinh doanh sạc điện thoại giả mạo nhãn hiệu Apple qua mạng xã hội Facebook

Quyết liệt xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 38, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Cụ thể, Chi cục triển khai đợt cao điểm chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tập trung rà soát, nắm chắc địa bàn, sàng lọc đối tượng, nhóm hàng có nguy cơ vi phạm cao để xây dựng phương án kiểm tra phù hợp; tăng cường kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở kinh doanh, kho chứa hàng, điểm tập kết và hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử.

Đối với các vụ việc có dấu hiệu hình sự, lực lượng quản lý thị trường sẽ kịp thời chuyển hồ sơ, phối hợp điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua theo dõi địa bàn và giám sát trên không gian mạng, ngày 8/5, Đội Quản lý thị trường số 5 (Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng) đã kiểm tra, phát hiện một cơ sở tại phường Liên Chiểu kinh doanh sạc điện thoại giả mạo nhãn hiệu Apple qua mạng xã hội Facebook. Lực lượng chức năng đã thu giữ 650 dây sạc, xử phạt 20 triệu đồng và buộc cơ sở kinh doanh tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Theo ông Phạm Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP. Đà Nẵng, từ năm 2025 đến nay, lực lượng quản lý thị trường Đà Nẵng đã kiểm tra, xử lý 319 vụ vi phạm về hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xử phạt vi phạm hành chính hơn 5,1 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 3,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, siết chặt kiểm tra kiểm soát thị trường, chỉ riêng từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng quản lý thị trường đã xử lý 142 vụ vi phạm về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xử phạt vi phạm hành chính gần 2,2 tỷ đồng.

Ông Phạm Ngọc Sơn đánh giá, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhất là trên môi trường thương mại điện tử và mạng xã hội.

Chi Cục Quản lý thị trường Quảng Trị thu giữ một lô hàng giả mạo nhãn hiệu

Tại Quảng Trị , thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị đã có văn bản yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Theo đó, Sở Công Thương Quảng Trị yêu cầu lực lượng quản lý thị trường đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đặc biệt chú trọng các hành vi giả mạo nhãn hiệu, vi phạm sở hữu công nghiệp và lưu thông hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đồng thời, Chi cục Quản lý thị trường Quảng Trị cũng đã ban hành văn bản yêu cầu các đội Quản lý thị trường trực thuộc tập trung nguồn lực, tăng cường quản lý địa bàn, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

Chi cục Quản lý thị trường Quảng Trị cũng yêu cầu các đội quản lý thị trường chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan để tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, bảo đảm số vụ việc xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ trong tháng 5/2026 tăng ít nhất 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Lực lượng Quản lý thị trường tăng cường giám sát việc kinh doanh mặt hàng sữa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tại Thanh Hóa , lực lượng Quản lý thị trường Thanh Hóa cũng tăng cường kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng nhái, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quyền lợi người tiêu dùng.

Hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường tại Thanh Hóa được triển khai đồng bộ từ khu vực thành phố đến các địa bàn nông thôn, miền núi. Các mặt hàng được tập trung kiểm tra gồm thực phẩm, mỹ phẩm, quần áo, giày dép, điện tử, thuốc, thực phẩm chức năng và các sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Theo Quản lý thị trường Thanh Hóa, sự phát triển mạnh của thương mại điện tử và mạng xã hội khiến việc buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ không còn diễn ra công khai tại chợ truyền thống mà chuyển dần sang môi trường trực tuyến. Nhiều đối tượng lợi dụng tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng để tiêu thụ hàng hóa không rõ nguồn gốc, giả mạo thương hiệu nổi tiếng, gây ảnh hưởng lớn tới doanh nghiệp chân chính.

Từ năm 2025 đến tháng 2/2026, Quản lý thị trường Thanh Hóa xử lý nhiều vụ việc vi phạm có quy mô lớn. Không ít cơ sở kinh doanh bị xử phạt do buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, năm 2025, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 2.606 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong tổng số các vụ việc được phát hiện, có 451 vụ bị khởi tố hình sự và 2.155 vụ bị xử lý vi phạm hành chính. Cụ thể, các lực lượng chức năng đã xử lý 417 vụ liên quan đến hàng cấm, hàng lậu; 178 vụ về hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 1.560 vụ gian lận thương mại và các hành vi vi phạm khác. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 254,5 tỷ đồng.

Đến tháng 2/2026, toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 832 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó, 37 vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra để xử lý hình sự; 795 vụ bị xử lý vi phạm hành chính. Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước gần 98,8 tỷ đồng, bao gồm tiền phạt hành chính, truy thu thuế và các khoản xử lý khác; trị giá hàng hóa bị tịch thu, tiêu hủy gần 11 tỷ đồng.

Ông Đinh Khánh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa cho biết, một trong những khó khăn hiện nay là thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi. Hàng hóa giả mạo được sản xuất với mẫu mã gần giống hàng thật, thậm chí sử dụng tem chống giả và bao bì tinh vi để qua mắt người tiêu dùng. Đặc biệt, hoạt động livestream bán hàng trên mạng xã hội khiến công tác kiểm tra, xử lý gặp không ít trở ngại.

Trong thời gian tới, Quản lý thị trường Thanh Hóa xác định tiếp tục mở các đợt cao điểm kiểm tra, đặc biệt với hoạt động kinh doanh trên môi trường số, các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân và các sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng thường bị làm giả.