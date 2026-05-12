Quy định mới về đào tạo sát hạch lái xe

Một trong nhữn điểm đáng chú ý là Thông tư số 17/2026/TT-BXD điều chỉnh chương trình đào tạo hạng A1 theo hướng giảm 01 giờ học lý thuyết, đồng thời tăng 01 giờ thực hành lái xe.

Theo quy định mới, quãng đường thực hành lái ô tô trên sân tập giảm 50 km, đồng thời, bên cạnh đó, thời gian đào tạo trên sân giảm 7 giờ đối với các hạng B, C1.

Thông tư số 17/2026/TT-BXD bổ sung yêu cầu thời gian lái xe an toàn đối với các trường hợp nâng hạng từ D1, D2 lên CE. Cụ thể, hạng D1 lên CE, D2 lên CE, thời gian lái xe an toàn từ 03 năm trở lên trước khi nâng hạng.

Thay đổi yêu cầu nộp bằng tốt nghiệp THCS

Về hồ sơ của người học lái xe, đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D1, D2 và D, Thông tư số 17/2026/TT-BXD thay thế yêu cầu nộp bằng tốt nghiệp THCS thành "bản sao xác nhận hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên hoặc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên" trong hồ sơ học lái xe.

Cấp chứng chỉ bằng bản giấy hoặc bản điện tử

Thông tư số 17/2026/TT-BXD sửa đổi quy định về cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ như sau: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, người đứng đầu cơ sở bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cấp chứng chỉ cho người học bằng bản giấy hoặc bản điện tử; trường hợp trả bằng bản điện tử thì đăng tải trên Hệ thống thông tin chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ tại cơ sở bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ để cá nhân in hoặc lưu trữ trên thiết bị điện tử.

Kéo dài thời gian lưu trữ dữ liệu cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ

Thông tư mới cho phép kéo dài thời gian lưu trữ dữ liệu cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (lưu trữ tối thiểu là 50 năm).

Cụ thể, dữ liệu cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ lưu trữ tối thiểu là 50 năm tại Sở Xây dựng. Thời gian lưu trữ dữ liệu tại cơ sở bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ: dữ liệu về bồi dưỡng, kiểm tra bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ lưu trữ tối thiểu là 03 năm; dữ liệu cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ lưu trữ tối thiểu là 50 năm…

Thông tư số 17/2026/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026.

Đối với các khóa đào tạo đã khai giảng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng chưa thực hiện việc kiểm tra hoàn thành khóa đào tạo trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì cơ sở đào tạo đánh giá kết quả học tập nội dung đào tạo lý thuyết và thực hành của học viên để xét hoàn thành khóa đào tạo theo quy định tại Thông tư số 14/2025/TT-BXD .

Đối với giấy xác nhận hoàn thành khóa đào tạo, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ đã cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được sử dụng theo quy định./.