Cầu đi bộ lá dừa nước vượt sông Sài Gòn tăng tốc về đích
Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đang tăng tốc thi công ngày đêm, nhiều hạng mục trọng điểm đồng loạt triển khai để kịp về đích dịp 2-9-2026.
- 12-05-2026Lộ diện khán đài sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ lớn nhất thế giới
- 12-05-2026Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng nhận thêm nhiệm vụ mới
- 12-05-2026Tối ưu vận hành sản xuất hướng đến giảm phát thải trong ngành vật liệu xây dựng - bài học từ Nhà máy DURAflex Quảng Trị
Công trường cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đang tăng tốc thi công với hàng trăm kỹ sư, công nhân để đưa dự án về đích đúng tiến độ. Tại khu vực bờ Thủ Thiêm, không khí thi công diễn ra khẩn trương với nhiều mũi triển khai đồng loạt từ cầu dẫn, hệ thống kè đến các hạng mục kết cấu chính của cây cầu biểu tượng mới của TPHCM.
Theo ghi nhận, hơn 250 kỹ sư, công nhân được huy động làm việc liên tục ngày đêm tại công trường và các xưởng gia công. Nhiều module dầm thép cầu dẫn nặng khoảng 25 tấn cũng liên tục được vận chuyển bằng xe siêu trường, siêu trọng từ nhà máy về khu vực Thủ Thiêm trong đêm để phục vụ công tác lắp dựng.
Hiện các hạng mục cầu dẫn và hệ thống kè đang được đẩy nhanh tiến độ. Trong khi đó, phần cầu chính đã bước vào giai đoạn thi công tăng tốc với hàng loạt đầu việc được triển khai đồng bộ như kết cấu mố trụ bê tông, vòm thép chính, trạm bơm, bể nước cảnh quan, cầu thang xoắn, thang cuốn, thang máy và hệ thống chiếu sáng mỹ thuật.
Vừa qua, chiều 11-5 dự án đã thực hiện mẻ bê tông đầu tiên cho bệ trụ TC2 của cầu chính dưới sự chứng kiến của lãnh đạo TPHCM. Đây được xem là bước chuyển quan trọng đưa công trình bước vào giai đoạn thi công kết cấu trọng điểm, có ý nghĩa quyết định đối với độ an toàn, chất lượng và tiến độ toàn dự án.
Điểm nhấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn là kết cấu vòm thép không gian mô phỏng hình ảnh lá dừa nước, được đánh giá là một trong những thiết kế độc đáo nhất Việt Nam hiện nay.
Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được khởi công cuối tháng 3-2025 với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỉ đồng. Công trình dài khoảng 720 m, trong đó nhịp chính là kết cấu vòm treo dây văng dài 187 m. Mặt cầu bằng dầm thép có bề rộng thay đổi từ 6-11 m. Công trình do Nutifood tài trợ dự kiến hoàn thành vào dịp 2-9-2026.
Cầu được thiết kế với tĩnh không thông thuyền rộng 80 m, cao 10 m nhằm bảo đảm hoạt động giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn. Sau khi hoàn thành, công trình không chỉ kết nối hai bờ sông mà còn được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc - văn hóa mới của TPHCM, bổ sung thêm không gian công cộng hiện đại để người dân tản bộ, ngắm cảnh và trải nghiệm không gian ven sông.
Cầu đi bộ sông Sài Gòn gấp rút thi công kết cấu chính
Người Lao Động