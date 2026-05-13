Tin rất vui: Toàn bộ người dân Việt Nam được khám sức khoẻ miễn phí, ai được ưu tiên, được khám những gì?

Thông tin người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí từ năm 2026 đang nhận được sự quan tâm lớn. Đây được xem là một thay đổi đáng chú ý trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhất là trong bối cảnh nhiều bệnh mạn tính có thể diễn tiến âm thầm, chỉ được phát hiện khi đã có biến chứng hoặc triệu chứng rõ ràng.

Theo Chỉ thị 17/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần cho người dân trên phạm vi toàn quốc từ năm 2026. Mục tiêu được đặt ra là phấn đấu đến hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, đồng thời được lập Sổ sức khỏe điện tử.

Chính sách này không chỉ giúp người dân phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, mà còn hướng tới việc hình thành cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia, phục vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời.

Ai được ưu tiên khám khi triển khai?

Theo Quyết định 1272/QĐ-BYT của Bộ Y tế, việc khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần sẽ được thực hiện theo lộ trình và nhóm đối tượng ưu tiên, nhằm chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng bệnh tật cũng như chi phí y tế.

Những nhóm được ưu tiên trong quá trình triển khai gồm người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Các địa phương được yêu cầu xây dựng kế hoạch, phân nhóm đối tượng và sắp xếp lịch khám phù hợp để bảo đảm thuận tiện cho người dân, tránh tình trạng quá tải.

Riêng học sinh, sinh viên và học viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao phối hợp với các cơ quan liên quan để hướng dẫn địa phương, cơ sở giáo dục tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí, dự kiến triển khai ngay từ đầu năm học 2026 - 2027.

Với người lao động, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người sử dụng lao động có trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí hằng năm theo quy định, đặc biệt tại khu công nghiệp, khu chế xuất và với nhóm lao động có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp cao.

Người dân sẽ được khám những gì?

Điểm mới đáng chú ý là Bộ Y tế đã có Công văn 3401/BYT-KCB ngày 12/5/2026 hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Theo đó, nội dung khám được phân theo nhóm tuổi, thay vì áp dụng một danh mục chung cho tất cả mọi người.

Với trẻ em dưới 6 tuổi, việc khám sức khỏe định kỳ thực hiện theo Quyết định 1284/QĐ-BYT ngày 7/5/2026 về hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi. Đây là nhóm có đặc thù riêng về phát triển thể chất, dinh dưỡng, vận động, tiêm chủng và các vấn đề sức khỏe đầu đời.

Với người từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, nội dung khám thực hiện theo mẫu số 02, phụ lục XXIV ban hành kèm Thông tư 32/2023/TT-BYT. Nhóm này được khám thể lực như chiều cao, cân nặng, mạch, huyết áp; khám lâm sàng nhi khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt. Các xét nghiệm cận lâm sàng sẽ được thực hiện khi có chỉ định của bác sĩ, theo yêu cầu tự nguyện chi trả hoặc tùy khả năng hỗ trợ của địa phương, đơn vị.

Với người từ đủ 18 tuổi trở lên, nội dung khám thực hiện theo mẫu số 03, phụ lục XXIV của Thông tư 32/2023/TT-BYT. Người dân sẽ được khám thể lực, khám lâm sàng các chuyên khoa như nội khoa, ngoại khoa, da liễu, sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng, răng - hàm - mặt; đồng thời thực hiện một số xét nghiệm cận lâm sàng cơ bản.

Với lao động nữ, danh mục khám chuyên khoa phụ sản trong khám sức khỏe định kỳ thực hiện theo phụ lục XXV của Thông tư 32/2023/TT-BYT, bao gồm khám chuyên khoa phụ sản, sàng lọc ung thư cổ tử cung, sàng lọc ung thư vú và siêu âm tử cung - phần phụ.

Một số nhóm đặc thù như cán bộ, học sinh trong trường học, đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý, người hành nghề lái xe ô tô, nhân viên hàng không, người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt và thuyền viên sẽ thực hiện theo quy định riêng hiện hành.

Theo kế hoạch, việc tổ chức khám sẽ do địa phương triển khai. Người dân có thể được khám tại trạm y tế hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã công bố đủ điều kiện khám sức khỏe. Trường hợp trạm y tế cấp xã chưa đủ điều kiện, cơ sở y tế đủ điều kiện trên địa bàn sẽ phối hợp, hỗ trợ chuyên môn hoặc tổ chức khám lưu động để thuận tiện cho người dân.

Hiện chưa có một cổng đăng ký thống nhất toàn quốc. Vì vậy, người dân nên theo dõi thông báo từ UBND xã, phường, trạm y tế địa phương, tổ dân phố, trường học hoặc cơ quan, doanh nghiệp nơi làm việc. Khi đi khám, nên chuẩn bị căn cước/CCCD, thẻ bảo hiểm y tế nếu có, tài khoản VNeID nếu đã kích hoạt và giấy tờ liên quan nếu thuộc nhóm ưu tiên.