Sau gần 5 tháng khởi công, tuyến cao tốc ‘xuyên rừng đẹp nhất’ Việt Nam do Tập đoàn Sơn Hải đầu tư có tiến độ ra sao?

Sáng 13/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Hồng Hải đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan nhằm nghe báo cáo tình hình giải ngân và tiến độ triển khai Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Theo báo cáo tại cuộc họp, các đơn vị thi công hiện đã huy động máy móc, thiết bị tại nút giao Lý Thái Tổ và nút giao ĐT.721 để triển khai công tác san gạt, phát quang mặt bằng phục vụ thi công. Dự kiến từ tháng 5/2026, các đoạn tuyến ưu tiên gồm Km72 - Km76 và Km108 - Km114 sẽ được triển khai xây dựng.

Về nguồn vốn, trong năm 2026, tỉnh Lâm Đồng đã bố trí hơn 337 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước để tham gia hỗ trợ thực hiện dự án. Theo hợp đồng đã ký kết, phần vốn nhà nước tham gia chiếm 23,8% tổng mức đầu tư, phần còn lại do nhà đầu tư huy động từ vốn chủ sở hữu và vốn vay.

Bên cạnh việc cập nhật tiến độ triển khai, các đơn vị liên quan cũng báo cáo tình hình thực hiện các phần việc được giao, đồng thời đề xuất nhiều nội dung cần tập trung tháo gỡ nhằm bảo đảm tiến độ thi công và giải ngân của dự án trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 nâng cao trách nhiệm trong công tác đôn đốc, triển khai dự án; phối hợp với nhà đầu tư rà soát tiến độ thực tế, khả năng giải ngân và phương án sử dụng nguồn vốn phù hợp.

Lãnh đạo UBND tỉnh đồng thời yêu cầu nhà đầu tư cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục đã đủ điều kiện triển khai.

Trước đó, tại buổi làm việc ngày 5/5 về tiến độ triển khai hai dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công tập trung rà soát tiến độ thực hiện cũng như tình hình giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Lâm Đồng, dù dự án đã được khởi công từ ngày 19/12/2025 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Song tiến độ triển khai một số hồ sơ, thủ tục thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư vẫn còn chậm, hồ sơ thiết kế kỹ thuật của dự án vẫn chưa hoàn thiện để trình thẩm định, ảnh hưởng đến việc triển khai các bước tiếp theo.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải kiến nghị các địa phương ưu tiên giải phóng mặt bằng tại một số vị trí trọng điểm. Đại diện doanh nghiệp cho biết, tại các khu vực đã được bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công đã chủ động bố trí đầy đủ máy móc, nhân lực và sẵn sàng triển khai ngay.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng các địa phương và đơn vị liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án.