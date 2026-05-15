Cuộc đua AI ở Trung Quốc: Tencent, Alibaba tất tay bất chấp lợi nhuận suy giảm

Hãng thông tấn Reuters đưa tin, ngày 14/5, Tencent công bố doanh thu và lợi nhuận ròng quý I thấp hơn dự báo của thị trường, trong bối cảnh tập đoàn công nghệ Trung Quốc này đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Công ty có trụ sở tại Thâm Quyến ghi nhận doanh thu đạt 196,5 tỷ nhân dân tệ (28,94 tỷ USD), tăng 9% so với cùng kỳ năm trước nhưng thấp hơn mức dự báo 198,96 tỷ nhân dân tệ của giới phân tích. Lợi nhuận ròng đạt 58,1 tỷ nhân dân tệ, cũng thấp hơn kỳ vọng 61,42 tỷ nhân dân tệ.

Động lực tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ mảng game, với doanh thu trò chơi trong nước tăng 6% và doanh thu quốc tế tăng 13%.

Các tựa game chủ lực như Honor of Kings và Peacekeeper Elite tiếp tục duy trì mức độ tương tác của người dùng, trong khi game Delta Force cũng đóng góp vào tăng trưởng.

Doanh thu quảng cáo trực tuyến tăng 20% lên 38,2 tỷ nhân dân tệ nhờ công nghệ nhắm mục tiêu quảng cáo dựa trên AI.

Tháng trước, Tencent ra mắt mô hình ngôn ngữ lớn tiên tiến nhất của hãng Hunyuan 3.0. Đây cũng là sản phẩm lớn đầu tiên kể từ khi công ty tuyển dụng cựu nhà nghiên cứu của OpenAI là Yao Shunyu để dẫn dắt phát triển nền tảng AI.

Động thái này cho thấy nỗ lực của Tencent nhằm thu hẹp khoảng cách với các đối thủ như ByteDance và Alibaba. Những đối thủ này đang được đánh giá là triển khai AI mạnh tay hơn.

Tháng 3 vừa qua, Tencent cho biết, công ty sẽ tăng chi tiêu cho AI trong năm nay, bao gồm đầu tư vào các mô hình AI tự phát triển. Chủ tịch Martin Lau cho biết Tencent dự kiến tiếp tục nâng chi tiêu vốn trong năm 2026 nhưng không công bố chi tiết.

Tổng chi tiêu vốn của công ty vào năm ngoái đạt khoảng 79 tỷ nhân dân tệ, tăng từ mức 77 tỷ nhân dân tệ của năm 2024. Riêng quý I năm nay, con số này tăng lên 31,9 tỷ nhân dân tệ từ mức 27,5 tỷ nhân dân tệ cùng kỳ năm trước.

Làn sóng đầu tư này diễn ra trong bối cảnh Tencent và nhiều công ty công nghệ Trung Quốc gặp khó khăn trong việc tiếp cận chip AI tiên tiến của Nvidia do các hạn chế xuất khẩu từ Mỹ.

Trong cuộc họp với nhà đầu tư sau báo cáo kết quả kinh doanh, Giám đốc chiến lược James Mitchell cho biết tình hình được kỳ vọng sẽ cải thiện khi các dòng chip AI do Trung Quốc tự thiết kế dần tăng sản lượng, qua đó bổ sung thêm năng lực tính toán cho thị trường.

Tencent cũng đã chi 1 tỷ nhân dân tệ để quảng bá chatbot AI Yuanbao trong dịp Tết Nguyên đán nhằm giành thị phần trong lĩnh vực AI cạnh tranh khốc liệt tại Trung Quốc.

Cổ phiếu Alibaba vẫn tăng mạnh nhờ kỳ vọng AI dù lợi nhuận lao dốc

Cổ phiếu của Alibaba tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 14/5 sau khi nhà đầu tư đánh giá tích cực chiến lược đầu tư AI của tập đoàn thương mại điện tử này, bất chấp lợi nhuận cốt lõi giảm sâu trong quý kết thúc tháng 3.

Sau khi công bố kết quả kinh doanh, cổ phiếu Alibaba từng giảm tới 4%. Tuy nhiên, cổ phiếu nhanh chóng đảo chiều tăng sau khi ban lãnh đạo bảo vệ chiến lược đầu tư AI và khẳng định các khoản chi hiện tại sẽ mang lại hiệu quả trong dài hạn. Tính đến sáng 13/5 (theo giờ Mỹ), cổ phiếu của Alibaba tăng 7,5%.

“Chúng tôi nhìn thấy rất rõ tỷ suất hoàn vốn (ROI) của khoản đầu tư này trong vòng 3-5 năm tới”, CEO Eddie Wu cho biết trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh.

Ông Eddie Wu cho biết nhu cầu AI tăng mạnh đến mức Alibaba sẽ phải chi nhiều hơn cho năng lực tính toán trong 5 năm tới so với kế hoạch chi tiêu vốn 380 tỷ nhân dân tệ trong ba năm trước đó.

Alibaba hiện đầu tư mạnh vào chip bán dẫn AI, trung tâm dữ liệu và phát triển mô hình AI riêng mang thương hiệu Qwen. Những khoản đầu tư này đang mang lại kết quả tích cực cho mảng điện toán đám mây của công ty.

Trong khi điện toán đám mây trở thành điểm sáng nhờ nhu cầu AI tại Trung Quốc, giới đầu tư vẫn lo ngại về việc Alibaba tiếp tục “đốt tiền” vào lĩnh vực giao hàng siêu tốc (quick commerce). Dịch vụ này cho phép giao hàng trong chưa đầy một giờ và đang trở thành chiến trường cạnh tranh mới giữa các ông lớn thương mại điện tử Trung Quốc.

Alibaba ghi nhận tăng trưởng mạnh từ mảng giao hàng siêu tốc, với doanh thu tăng 57% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu thương mại điện tử nội địa của Alibaba tăng 6% trong quý tháng 3.

Ở mảng điện toán đám mây, doanh thu tăng 38% lên 41,6 tỷ nhân dân tệ trong quý tháng 3. Tốc độ tăng này nhanh hơn quý trước.