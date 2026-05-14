Cách kiểm tra Zalo và Facebook có đang bị theo dõi

Đại Phú | 14-05-2026 - 18:31 PM | Kinh tế số

Người dùng cần kiểm tra tài khoản Zalo và Facebook xem có bị hack để theo dõi không?

Cách kiểm tra lịch sử đăng nhập tài khoản Facebook

Bằng máy tính

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Facebook -> nhấp vào biểu tượng ảnh đại diện Facebook ở góc trên bên phải màn hình -> chọn Cài đặt & Quyền riêng tư -> cài đặt.

Bước 2: Chọn Mật khẩu và bảo mật -> chọn Nơi bạn đã đăng nhập -> nhấp vào ô Tài khoản -> xuất hiện danh sách các thiết bị và vị trí mà tài khoản Facebook đã được đăng nhập.

Nếu người dùng nhìn thấy tài khoản bị đăng nhập trên thiết bị lạ, người dùng cần đăng xuất ngay lập tức bằng cách chọn thiết bị để đăng xuất.

Bằng điện thoại

Bước 1: đăng nhập Facebook -> nhấp vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang ở góc trên bên phải màn hình -> chọn Cài đặt và quyền riêng tư -> cài đặt.

Bước 2: Chọn Mật khẩu và bảo mật -> chọn Nơi bạn đăng nhập.

Nếu thấy tài khoản được đăng nhập từ thiết bị lạ, người dùng cũng cần đăng xuất và thay đổi mật khẩu ngay lập tức để ngăn chặn việc bị tiếp tục đánh cắp thông tin cá nhân.

Để tăng cường bảo mật, người dùng nên kích hoạt tính năng nhận thông báo khi có người tự ý đăng nhập. Tính năng này sẽ gửi thông báo qua email hoặc ứng dụng Facebook khi có người lạ đăng nhập vào tài khoản từ một thiết bị hoặc vị trí mới.

Cụ thể, người dùng mở ứng dụng Facebook -> chọn Cài đặt và quyền riêng tư -> Cài đặt -> Mật khẩu và bảo mật -> Cảnh báo đăng nhập -> chọn Nơi muốn nhận thông báo.

Hơn nữa, người dùng có thể bật tính năng xác thực 2 yếu tố bằng cách mở ứng dụng Facebook -> chọn Cài đặt và quyền riêng tư -> Cài đặt -> Mật khẩu và bảo mật -> Xác thực 2 yếu tố -> Đăng nhập tài khoản và thực hiện các bước tiếp theo.

Cách kiểm tra lịch sử đăng nhập tài khoản Zalo

Để kiểm tra tài khoản có bị theo dõi, người dùng đăng nhập vào ứng dụng Zalo -> chọn Tài khoản và bảo mật -> Thiết bị đăng nhập. Nếu thấy có thiết bị lạ, hãy đăng xuất khỏi thiết bị này.

Ngoài ra, người dùng cần chú ý một số dấu hiệu có thể bị theo dõi như sau.

Thứ nhất, tin nhắn trên Zalo bị đánh dấu đã đọc nhưng thực tế người dùng chưa đọc.

Thứ hai, tài khoản Zalo bị đổi mật khẩu hoặc bất ngờ thay đổi một số thông tin cá nhân.

Để ngăn chặn bị theo dõi tài khoản Zalo, người dùng nên đổi mật khẩu tài khoản thường xuyên và sử dụng một mật khẩu mạnh, đồng thời kích hoạt tính năng bảo mật 2 lớp.

Tin vui lớn cho tất cả người dân Việt Nam từ năm 2035

"Cha đỡ đầu" AI phát cảnh báo đỏ: Siêu trí tuệ nhân tạo có thể đẩy loài người tới bờ vực tuyệt chủng trong 10 năm tới

Vì sao lừa đảo biết chính xác số CCCD, tài khoản ngân hàng, SĐT, thậm chí có cả hình ảnh giấy tờ tùy thân của người dân?

18:10 , 14/05/2026
Phát hiện Trung Quốc đang vận hành 46 hệ thống ngầm sâu 7.000m, liên tục xoay trục nhắm tới mục tiêu lớn

18:05 , 14/05/2026
Grab có thông báo mới, người dùng cần biết

17:35 , 14/05/2026
Sau khi chuyển khoản thành công 102.900.000 đồng, người phụ nữ SN 1991 kiểm tra tài khoản rồi vội báo công an

17:33 , 14/05/2026

