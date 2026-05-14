Vì sao lừa đảo biết chính xác số CCCD, tài khoản ngân hàng, SĐT, thậm chí có cả hình ảnh giấy tờ tùy thân của người dân?

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Mới đây, Công an tỉnh Phú Thọ cảnh báo, tình trạng thu thập, mua bán trái phép thông tin cá nhân trên không gian mạng thời gian gần đây tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân để tránh trở thành nạn nhân của các hành vi vi phạm pháp luật.

Các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, ứng dụng trực tuyến hoặc tạo lập các biểu mẫu khảo sát, tuyển cộng tác viên online để thu thập trái phép thông tin cá nhân như họ tên, số căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ, tài khoản ngân hàng, hình ảnh giấy tờ tùy thân, dữ liệu sinh trắc học…

Một số trường hợp còn móc nối, mua bán dữ liệu khách hàng từ các tổ chức, doanh nghiệp nhằm phục vụ mục đích quảng cáo, tiếp thị hoặc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, sau khi có được thông tin cá nhân, các đối tượng thường giả danh nhân viên ngân hàng, đơn vị giao hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng, thậm chí giả danh cơ quan Công an, Viện kiểm sát để gọi điện đe dọa, yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp mã OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng. Nhiều người dân đã bị chiếm đoạt tài sản, đánh cắp tài khoản mạng xã hội, bị lợi dụng vay tiền trực tuyến hoặc quấy rối do thông tin cá nhân bị phát tán trên mạng.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, hành vi thu thập, mua bán, trao đổi trái phép thông tin cá nhân là vi phạm pháp luật và tùy theo tính chất, mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định hiện hành. Hiện lực lượng Công an đang tăng cường nắm tình hình, đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi vi phạm liên quan đến dữ liệu cá nhân.

Để phòng ngừa rủi ro, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân trên mạng xã hội; không đăng tải công khai hình ảnh căn cước công dân, giấy phép lái xe, vé máy bay hoặc các giấy tờ chứa thông tin cá nhân.

Người dân cũng cần thận trọng khi cài đặt ứng dụng, truy cập đường link lạ, tham gia khảo sát trực tuyến hoặc cung cấp thông tin cho các cuộc gọi không rõ nguồn gốc; tuyệt đối không chia sẻ mã OTP, mật khẩu ngân hàng, thông tin tài khoản cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức.

Bên cạnh đó, các cơ quan, doanh nghiệp cần tăng cường biện pháp bảo mật dữ liệu khách hàng, kiểm soát chặt chẽ việc lưu trữ, khai thác và sử dụng thông tin cá nhân; thường xuyên rà soát hệ thống bảo mật nhằm ngăn ngừa nguy cơ lộ lọt dữ liệu.

Khi phát hiện dấu hiệu bị thu thập, mua bán hoặc sử dụng trái phép thông tin cá nhân, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý theo quy định của pháp luật.