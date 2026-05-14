Grab có thông báo mới, người dùng cần biết

Ngày 13/5, Grab đã có thông báo triển khai dịch vụ GrabCar Plus, GrabBike Plus tại một số tỉnh thành từ ngày hôm nay (tức ngày 14/5), nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng của người dùng.

Theo đó, Grab sẽ triển khai dịch vụ GrabCar và GrabCar 6 chỗ tại Quảng Ngãi (khu vực Kon Tum). Dịch vụ GrabCar Plus được triển khai tại Gia Lai (bao gồm khu vực Gia Lai và Bình Định), Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận), Lào Cai (khu vực Sa Pa), Ninh Bình (không bao gồm khu vực Nam Định và Hà Nam).

Đối với dịch vụ GrabBike Plus, từ hôm nay, nền tảng sẽ phục vụ thêm người dùng tại Gia Lai (bao gồm khu vực Gia Lai và Bình Định), Thanh Hóa, Đắk Lắk (khu vực Đắk Lắk), Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận) và Thành phố Hồ Chí Minh (khu vực Vũng Tàu).

Thông tin dịch vụ và giá cước cụ thể như sau:

Nguồn: Grab

Theo Grab, phí và phụ phí đã bao gồm thuế GTGT áp dụng. Chính sách giá cước trên đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT do người dùng chi trả là 8% theo Nghị định số 174/2025/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30/06/2025 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội.

Bên cạnh đó, cước phí chưa bao gồm lệ phí cầu đường, phí sân bay và các loại phụ phí khác (nếu có). Trong trường hợp người dùng quyết định xuống xe trước khi đến điểm đến đã đặt trên ứng dụng, 100% cước phí chuyến xe sẽ được áp dụng.