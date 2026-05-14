Cú đặt cược mới nhất của Nvidia trong cuộc đua trở thành “bá chủ” AI

Ineffable Intelligence, công ty đang theo đuổi siêu trí tuệ và được thành lập vào cuối năm 2025 bởi giáo sư UCL và cựu trưởng nhóm học tăng cường của DeepMind David Silver, sẽ hợp tác ở cấp độ kỹ thuật với gã khổng lồ chip để xây dựng “các hệ thống AI học hỏi bằng phương pháp thử và sai”, theo thông báo hôm 13/5.

Công ty có trụ sở tại London này đã công bố vòng gọi vốn hạt giống kỷ lục trị giá 1,1 tỷ USD vào tháng 4, do các nhà đầu tư mạo hiểm Mỹ Sequoia và Lightspeed đồng dẫn đầu, với sự tham gia của Nvidia, DST Global, Index, Google và Quỹ Trí tuệ Nhân tạo Quốc gia của Anh.

“Bước tiến tiếp theo của trí tuệ nhân tạo là những hệ thống siêu học, những hệ thống có khả năng liên tục học hỏi từ trải nghiệm thực tế”, CEO của Nvidia, Jensen Huang cho biết.

Khác với nhiều mô hình AI hiện nay vốn được huấn luyện chủ yếu trên dữ liệu do con người tạo ra, Ineffable Intelligence tập trung vào học tăng cường (reinforcement learning), phương pháp cho phép AI tự học thông qua kinh nghiệm và quá trình thử - sai.

Theo công ty, các hệ thống AI thế hệ mới sẽ được huấn luyện bằng “những dạng trải nghiệm phong phú”, vượt xa dữ liệu ngôn ngữ truyền thống của con người, đồng thời đòi hỏi các kiến trúc mô hình và thuật toán huấn luyện hoàn toàn mới.

Trong khuôn khổ hợp tác, Nvidia và Ineffable sẽ cùng xây dựng hệ thống xử lý dữ liệu phục vụ huấn luyện AI học tăng cường ở quy mô lớn, với sự tham gia của đội ngũ kỹ sư từ cả hai bên. Dự án sẽ sử dụng chip Grace Blackwell cùng nền tảng Vera Rubin của Nvidia.

David Silver cho rằng, giới nghiên cứu AI hiện mới chỉ giải quyết được “bài toán dễ hơn” của trí tuệ nhân tạo, có nghĩa là xây dựng các hệ thống có thể tiếp thu toàn bộ kiến thức nhân loại đã biết.

“Thách thức lớn tiếp theo là làm thế nào để tạo ra các hệ thống có thể tự khám phá tri thức mới. Điều đó đòi hỏi một hướng tiếp cận hoàn toàn khác: các hệ thống học hỏi từ chính trải nghiệm của chúng”, ông nói.

Ineffable Intelligence là một trong nhiều phòng thí nghiệm AI mới nổi do các cựu nhà nghiên cứu từ các tập đoàn công nghệ lớn sáng lập trong thời gian gần đây, khi giới đầu tư liên tục rót hàng tỷ USD vào các dự án AI thế hệ mới.

Tham vọng của Nvidia

Sự kiện Nvidia hợp tác với startup Ineffable Intelligence là động thái tiếp theo trong chiến lược dài hạn của ông lớn công nghệ: không chỉ bán chip cho các công ty AI mà còn tham gia trực tiếp vào quá trình định hình thế hệ AI tiếp theo.

Mục tiêu của Nvidia đó là xây dựng một hệ sinh thái AI toàn diện xoay quanh các dòng chip của hãng, trải dài từ trung tâm dữ liệu, mạng quang học, công nghệ quang tử cho tới hạ tầng điện toán đám mây.

Theo Finance.yahoo, khoản cam kết đáng chú ý nhất gần đây là kế hoạch đầu tư tới 30 tỷ USD vào OpenAI, qua đó củng cố quan hệ với một trong những khách hàng lớn nhất của Nvidia trong lĩnh vực điện toán AI.

Nvidia gần đây cũng đã đồng ý đầu tư tới 2,1 tỷ USD vào nhà vận hành trung tâm dữ liệu IREN và rót thêm tối đa 3,2 tỷ USD vào Corning, doanh nghiệp đang mở rộng năng lực sản xuất công nghệ quang học phục vụ các hệ thống AI của Nvidia.

Theo giới quan sát, các thương vụ này cho thấy Nvidia đang tận dụng sức mạnh tài chính để vừa đảm bảo năng lực sản xuất, vừa củng cố nhu cầu đối với phần cứng AI của hãng trong bối cảnh cuộc đua trí tuệ nhân tạo ngày càng nóng lên.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cũng cảnh báo chiến lược này có thể làm dấy lên câu hỏi về mức độ tăng trưởng “tự nhiên” của nhu cầu AI, khi một phần đáng kể trong hệ sinh thái lại được thúc đẩy bởi chính nguồn vốn từ Nvidia.

Giới đầu tư hiện chờ đợi thêm thông tin về danh mục đầu tư ngày càng mở rộng của Nvidia trong kỳ công bố kết quả kinh doanh sắp tới, đặc biệt là cách công ty đang sử dụng nguồn lực tài chính để củng cố vị thế trung tâm trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu.

