Người phụ nữ SN 1983 có giao dịch 15 triệu đồng với tài khoản mở tại Vietcombank, Công an vào cuộc xác minh dòng tiền

Hà Giang | 13-05-2026 - 18:50 PM | Kinh tế số

Vào ngày 11/5, chị Hà Thị Nam đã đến cơ quan Công an trình báo về giao dịch chuyển khoản 15 triệu đồng.

Chị Trần Thanh Thảo thực hiện chuyển trả toàn bộ số tiền 15 triệu đồng cho chị Hà Thị Nam (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, vào ngày 11/5, Công an xã Nông Cống đã phối hợp hỗ trợ một người dân trên địa bàn nhận lại số tiền 15 triệu đồng do chuyển nhầm vào tài khoản của người lạ tại tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, ngày 29/3, chị Hà Thị Nam (sinh năm 1983, trú tại thôn Thống Nhất, xã Nông Cống) thực hiện giao dịch chuyển khoản nhưng đã chuyển nhầm số tiền 15 triệu đồng vào một tài khoản lạ tại ngân hàng Vietcombank.

Sau hơn một tháng tự tìm cách liên lạc nhưng không có kết quả, vào ngày 11/5, chị Hà Thị Nam đã đến cơ quan Công an trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nông Cống đã nhanh chóng phối hợp với Ngân hàng VietinBank chi nhánh Nông Cống để xác minh dòng tiền.

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản thụ hưởng là chị Trần Thanh Thảo (sinh năm 1986, hiện cư trú tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Để bảo đảm tính chính xác và tạo niềm tin giữa các bên, Công an xã Nông Cống đã trực tiếp liên hệ với Công an xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai để xác minh và vận động chị Thảo hoàn trả lại tài sản.

Dưới sự hướng dẫn và xác nhận từ cơ quan chức năng, chị Trần Thanh Thảo đã thực hiện chuyển trả toàn bộ số tiền 15 triệu đồng cho chị Hà Thị Nam.

Cảm động trước sự nhiệt tình đó chị Nam đã gửi Thư cảm ơn đến với cán bộ chiến sĩ Công an xã Nông Cống đã nhanh chóng hỗ trợ và giúp chị nhận lại số tiền đã chuyển khoản nhầm.

Thay đổi quan trọng về BHXH trên VNeID, người dân cần cập nhật ngay để không bỏ lỡ quyền lợi!

Cảnh báo rủi ro bảo mật từ AI: Hiếu PC chỉ ra những "khiên chắn" kỹ thuật bảo vệ bí mật người dùng khi sử dụng

Giải pháp chống giả mạo khuôn mặt "Make in Việt Nam" ghi dấu trên bảng xếp hạng quốc tế

Đến năm 2045, Việt Nam là trung tâm công nghiệp công nghệ số hàng đầu khu vực

Anthropic ra mắt "trợ lý AI ngành luật", thu hút hơn 20.000 người đăng ký

Tận dụng công nghệ của thế kỷ 19, hacker lừa được hơn 4 tỷ đồng của AI thông minh top đầu thế giới

