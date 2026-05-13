Giải pháp chống giả mạo khuôn mặt "Make in Việt Nam" ghi dấu trên bảng xếp hạng quốc tế

Giải pháp CIVAMS.FACE-FAS của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC (CMC ATI) vừa vượt qua bài đánh giá quốc tế iBeta Level 1 dành cho công nghệ chống giả mạo khuôn mặt - Presentation Attack Detection (PAD). Bài đánh giá được thực hiện bởi iBeta Quality Assurance, phòng kiểm thử độc lập về sinh trắc học được chương trình NVLAP của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST) công nhận, theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 30107-3.

CIVAMS.FACE-FAS được CMC ATI phát triển nhằm phân biệt khuôn mặt của người thật với các hình thức giả mạo khuôn mặt như ảnh in, ảnh trên điện thoại, màn hình, video phát lại hoặc mô phỏng khuôn mặt. Kết quả iBeta Level 1 cho thấy giải pháp đáp ứng các yêu cầu kiểm thử về phát hiện tấn công giả mạo trong bối cảnh nhận diện khuôn mặt ngày càng được sử dụng rộng rãi trong ngân hàng số, eKYC, ví điện tử, dịch vụ công trực tuyến và kiểm soát an ninh.

Theo CMC ATI, các hệ thống định danh số đang đối mặt với nhiều rủi ro mới khi công nghệ AI tạo sinh và deepfake phát triển nhanh. Các hình thức giả mạo ngày càng tinh vi, đòi hỏi công nghệ nhận diện khuôn mặt không chỉ chính xác, mà còn phải có khả năng phát hiện các hành vi tấn công trình diện trong thời gian thực.

Kết quả này được đặt trong lộ trình chiến lược 2026-2030 của Tập đoàn Công nghệ CMC, với mục tiêu trở thành tập đoàn toàn cầu dẫn đầu chuyển đổi AI, đạt doanh thu trên 1 tỷ USD và quy mô hơn 15.000 nhân sự. Trong chiến lược này, CMC xác định xây dựng nền tảng C-OpenAI, phát triển các sản phẩm C-Products flagship và làm chủ các công nghệ chiến lược trên nền tảng mở về AI, Cloud và Security.

CMC ATI cùng C-OpenAI là hai thành tố quan trọng của Khối Công nghệ mới - Công nghệ chiến lược. Nếu C-OpenAI đóng vai trò xây dựng nền tảng AI mở, phát triển và phân phối các ứng dụng AI trên nền tảng, CMC ATI tập trung tạo năng lực cạnh tranh cốt lõi cho CMC và Việt Nam ở các hướng công nghệ như Computer Vision, AI nền tảng, Edge AI, IoT Security, Blockchain và Agentic KMS.

Theo CMC ATI, CIVAMS.FACE-FAS được phát triển bởi đội ngũ IoT/Smart Devices Lab sau nhiều năm nghiên cứu, tối ưu thuật toán và kiểm thử trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Nhóm kỹ sư đã thực hiện hàng trăm giờ huấn luyện mô hình AI, kiểm tra trên nhiều thiết bị và mô phỏng các kịch bản giả mạo để nâng cao khả năng phát hiện của hệ thống.

Điểm nổi bật của giải pháp là khả năng tối ưu cho thiết bị thông minh ứng dụng AI tại biên. Nhờ đó, công nghệ có thể xử lý nhanh, vận hành ổn định và triển khai linh hoạt trên nhiều nền tảng phần cứng, phù hợp với các hệ thống yêu cầu xác thực thời gian thực như ngân hàng số, kiểm soát ra vào, định danh công dân số hoặc dịch vụ công trực tuyến.

Ông Đặng Minh Tuấn, Viện trưởng CMC ATI, cho rằng kết quả iBeta Level 1 không chỉ là một bài kiểm thử công nghệ, mà còn phản ánh năng lực nghiên cứu và phát triển AI của đội ngũ kỹ sư Việt Nam. “Các doanh nghiệp công nghệ Việt hoàn toàn có thể xây dựng những giải pháp đạt chuẩn quốc tế, phục vụ các bài toán bảo mật và định danh số quy mô lớn”, ông nói.

Đây không phải lần đầu CMC ATI ghi dấu trên các bảng xếp hạng công nghệ quốc tế. Tháng 12/2023, giải pháp nhận diện khuôn mặt CIVAMS của CMC đạt Rank 12 trên tập dữ liệu BORDER-KIOSK và Rank 16 trên tập dữ liệu VISA-BORDER trong đánh giá Face Recognition Technology Evaluation (FRTE) 1:1 Verification của NIST. Kết quả này đưa CIVAMS vào Top 12 thế giới và Top 1 Việt Nam ở thời điểm công bố.

Cũng trong năm 2023, model nhận dạng FaceID của CMC ATI đạt Top 10 thế giới và Top 1 Việt Nam tại bảng xếp hạng Masked Face Recognition Challenge, trong khuôn khổ IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV).

Đến tháng 6/2025, mô hình CATI-VLM do CMC ATI phát triển tiếp tục đạt Top 12 thế giới và Top 1 Việt Nam tại hạng mục Document Visual Question Answering (DocVQA) của Robust Reading Competition (RRC). Mô hình được phát triển từ kho dữ liệu 5 TB, hướng đến bài toán hiểu tài liệu bằng thị giác máy tính, không chỉ trích xuất ký tự mà còn phân tích bố cục, bảng biểu, checkbox, chữ ký, công thức và các yếu tố phi văn bản.

Theo đại diện CMC, chuỗi kết quả này cho thấy chiến lược đầu tư dài hạn vào công nghệ lõi đang tạo ra năng lực cạnh tranh thực chất cho doanh nghiệp Việt Nam. Các công nghệ do CMC ATI phát triển không dừng ở nghiên cứu phòng lab, mà được định hướng tích hợp vào hệ sinh thái sản phẩm C-OpenAI, CMC SmartDoc, trợ lý pháp lý CLS, hệ quản trị tri thức và các ứng dụng Agentic Documents thế hệ mới.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC, ghi nhận kết quả của đội ngũ chuyên gia CMC ATI là dấu mốc quan trọng trong hành trình xây dựng năng lực công nghệ chiến lược của CMC.

“Thành quả của CMC ATI là niềm tự hào của đội ngũ nghiên cứu CMC và cũng là minh chứng cho hướng đi đúng đắn của Tập đoàn: kiên trì đầu tư vào công nghệ lõi, làm chủ AI, đưa sản phẩm Make in Vietnam đạt chuẩn quốc tế. Tôi đánh giá cao tinh thần bền bỉ, sáng tạo và khát vọng chinh phục các chuẩn mực toàn cầu của đội ngũ chuyên gia CMC ATI. Đây là nền tảng quan trọng để CMC tiến nhanh hơn trên hành trình trở thành Global AI-X Company”, ông Chính nhấn mạnh.

Trong giai đoạn tới, CMC ATI định hướng tiếp tục đầu tư vào AI Camera, Agentic AI, AIoT và các công nghệ bảo mật cho thiết bị thông minh. Việc vượt qua bài đánh giá iBeta Level 1 với CIVAMS.FACE-FAS được xem là bước tiến mới trong quá trình thương mại hóa các giải pháp AI “Make in Vietnam”, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước trong lĩnh vực bảo mật, định danh số và hạ tầng AI an toàn.