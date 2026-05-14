Sau khi chuyển khoản thành công 102.900.000 đồng, người phụ nữ SN 1991 kiểm tra tài khoản rồi vội báo công an

Nhật Hạ | 14-05-2026 - 17:33 PM | Kinh tế số

Do sơ suất chị Bùi Phương Linh đã chuyển nhầm số tiền 102.900.000 đồng vào tài khoản người khác.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 9/5, Công an phường Hạ Long tiếp nhận trình báo của chị Bùi Phương Linh (sinh năm 1991), trú tại phường Hạ Long về việc trong quá trình giao dịch ngân hàng đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 102.900.000 đồng cho người khác. Sau khi phát hiện sự việc, chị Linh đã nhanh chóng đến Công an phường trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để nhận lại số tiền trên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ trực ban Công an phường Hạ Long đã khẩn trương tiến hành xác minh, rà soát các thông tin liên quan đến tài khoản nhận tiền. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định người nhận được số tiền chuyển nhầm là anh Đậu Huy Đồng, trú tại phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Công an phường Hạ Long đã chủ động liên hệ, phối hợp với Công an phường Hoàng Mai để xác thực nội dung vụ việc. Sau khi được lực lượng Công an thông tin, anh Đậu Huy Đồng đã đến Công an phường Hoàng Mai trình báo về việc tài khoản cá nhân nhận được số tiền chuyển nhầm nêu trên.

Với tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp tích cực giữa Công an hai địa phương cùng sự thiện chí của người nhận tiền, chị Bùi Phương Linh đã nhanh chóng nhận lại đầy đủ số tiền 102.900.000 đồng chuyển nhầm trước đó.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an, chị Bùi Phương Linh đã gửi thư cảm ơn tới Công an phường Hạ Long vì đã kịp thời hỗ trợ, giúp chị nhận lại tài sản.

Việc làm trên tiếp tục góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân, vì Nhân dân phục vụ; đồng thời phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an các địa phương trong giải quyết nhanh chóng các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Nhật Hạ

Tin vui lớn cho tất cả người dân Việt Nam từ năm 2035

