Người phụ nữ SN 1965 giao dịch chuyển khoản 260 triệu cho con gái Nguyễn Thanh Vân: Nhân viên Ngân hàng LPBank lập tức báo công an

Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, ngày 8/5, Công an phường Lê Chân phối hợp với Ngân hàng LPBank chi nhánh Lê Chân kịp thời ngăn chặn thành công một công dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo với số tiền 260 triệu đồng.

Theo đó, ngày 8/5, công an phường Lê Chân tiếp nhận tin báo từ Ngân hàng LPBank chi nhánh Lê Chân với nội dung bà V.T.X (sinh năm 1965, trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) đang có hoạt động chuyển cho người khác theo nội dung yêu cầu trên facebook.

Thư cảm ơn của bà X. gửi Công an phường Lê Chân và ngân hàng LPBank sau khi được ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chuyển khoản 260 triệu đồng qua mạng xã hội.

Theo thông tin trong thư cảm ơn, bà X. cho biết, "Khoảng 9h ngày 7/5, khi tôi đang ở nhà thì nhận được tin nhắn facebook có tên là Vũ Thanh Vân, tự xưng là con gái của tôi hỏi để nhờ tôi chuyển khoản số tiền là 260 triệu (260.000.000 đồng) với mục đích để lo công việc cho chị Vân. Sau đó tôi đã đến ngân hàng LPBank, số chân cầu Hạ Lý, quận Lê Chân - Hải Phòng để thực hiện giao dịch chuyển tiền".

Nhận thấy giao dịch có dấu hiệu bất thường, nhân viên Ngân hàng LPBank chi nhánh Lê Chân đã liên hệ với Công an phường Lê Chân để nhờ hỗ trợ. Tiếp nhận tin báo, Công an phường Lê Chân đã cử tổ công tác gồm đồng chí Cảnh sát khu vực và đồng chí Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm đã nhanh chóng có mặt tại Ngân hàng LPBank chi nhánh Lê Chân để xác minh, trao đổi và kịp thời ngăn chặn giao dịch.

Sau khi được cán bộ Công an phường và nhân viên ngân hàng giải thích, bà Xuân nhận ra đây là thủ đoạn giả danh người thân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại và mạng xã hội. Trong thư cảm ơn gửi Công an phường Lê Chân và Ngân hàng LPBank chi nhánh Lê Chân, bà V.T.X bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự cảnh giác và hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an cùng cán bộ ngân hàng, giúp bà tránh bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua vụ việc, Công an phường Lê Chân khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn mạo danh người thân, đặc biệt khi có yêu cầu chuyển tiền gấp. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần xác minh trực tiếp với người thân hoặc báo cho Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.