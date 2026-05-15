Công an thông tin về một tiện ích trên VNeID, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang được đẩy mạnh, việc ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý xuất nhập cảnh ngày càng mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân. Một trong những tiện ích được nhiều người quan tâm hiện nay là tra cứu thông tin xuất nhập cảnh trực tiếp trên ứng dụng VNeID.

Người dân chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh có kết nối internet là có thể thực hiện tra cứu thông tin xuất nhập cảnh mọi lúc, mọi nơi ngay trên ứng dụng VNeID. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình tra cứu được thực hiện hoàn toàn miễn phí, không phát sinh thủ tục phức tạp.

Đồng thời, ứng dụng còn hỗ trợ theo dõi lịch sử xuất cảnh, nhập cảnh một cách rõ ràng, minh bạch và chính xác, phục vụ nhu cầu đi lại, làm thủ tục xuất nhập cảnh hoặc xin thị thực (visa) khi cần thiết.

Để sử dụng tiện ích tra cứu thông tin xuất nhập cảnh, người dân cần đăng ký và xác thực tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Sau đó, mở ứng dụng VNeID trên điện thoại và thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Truy cập tính năng tìm kiếm

Tại giao diện chính của ứng dụng VNeID, người dân nhấn vào biểu tượng kính lúp (Tìm kiếm) ở góc trên bên phải màn hình.

Bước 2: Tìm kiếm dịch vụ tra cứu

Tại thanh tìm kiếm, nhập từ khóa: “Xuất nhập cảnh”. Hệ thống sẽ hiển thị kết quả “Tra cứu xuất nhập cảnh”. Người dân nhấn chọn vào mục này để tiếp tục.

Bước 3: Khởi tạo yêu cầu tra cứu

Màn hình sẽ chuyển sang giao diện giới thiệu về dịch vụ. Tại đây, người dân nhấn vào nút đỏ “Tra cứu” để bắt đầu nhập thông tin chi tiết.

Bước 4: Nhập thông tin và gửi yêu cầu

Người dân cần điền đầy đủ các trường thông tin bắt buộc (có đánh dấu sao đỏ), bao gồm:

- Số hộ chiếu: Nhập chính xác số hộ chiếu còn hạn hoặc đã hết hạn cần tra cứu.

- Quốc tịch: Chọn quốc tịch tương ứng.

- Chiều xuất nhập cảnh: Chọn “Xuất cảnh” hoặc “Nhập cảnh”.

- Cửa khẩu: Chọn tên cửa khẩu đã thực hiện thủ tục.

- Ngày xuất nhập cảnh: Chọn đúng thời gian ghi trên dấu kiểm chứng.

Sau khi hoàn tất thông tin, người dân tích chọn vào ô “Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng”, sau đó nhấn nút “Gửi yêu cầu” để xem kết quả tra cứu.

(Ảnh minh họa (Nguồn: Công an tỉnh Phú Thọ)

Công an tỉnh Phú Thọ cũng lưu ý người dân cần bảo mật tài khoản trong quá trình sử dụng ứng dụng VNeID để tra cứu thông tin xuất nhập cảnh. Người dân tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu hoặc mã OTP cho người khác.

Trong trường hợp phát hiện thông tin sai lệch trong quá trình tra cứu, người dân cần chủ động liên hệ cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh để được hướng dẫn, kiểm tra và hỗ trợ kịp thời.

Chỉ với những thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh, toàn bộ thông tin xuất nhập cảnh được hiển thị rõ ràng, chính xác và minh bạch, giúp người dân chủ động hơn trong việc chuẩn bị và thực hiện các thủ tục cần thiết.

Việc tra cứu thông tin xuất nhập cảnh trên ứng dụng VNeID không chỉ góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính mà còn là bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ số, xã hội số và công dân số văn minh, hiện đại.

