Kỷ nguyên Robot tự làm việc để chế tạo đồng loại, không cần con người để “duy trì nòi giống”, tham vọng đạt 100.000 cỗ máy trong nửa thập kỷ tới

Trong thế giới công nghệ đang vận hành với tốc độ ánh sáng, khái niệm tăng trưởng đột biến dường như đã trở nên quá quen thuộc. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra giữa Humanoid (một startup 2 năm tuổi đầy kiêu hãnh từ Anh quốc) và Schaeffler (gã khổng lồ linh kiện công nghiệp có lịch sử lâu đời của Đức) đang định nghĩa lại hoàn toàn khái niệm về sự bùng nổ.

Động thái này không đơn thuần là một thương vụ mua bán thiết bị, mà là một cú đặt cược mang tính lịch sử vào tương lai của nền sản xuất toàn cầu, nơi những thực thể kỹ thuật số bắt đầu trực tiếp tham gia vào quá trình kiến tạo nên chính thế hệ kế cận của mình.

Thỏa thuận vừa được công bố không chỉ gây sốc bởi quy mô hàng nghìn đơn vị robot, mà còn bởi một chi tiết ẩn sâu trong hợp đồng cung ứng linh kiện: Khả năng đưa 100.000 robot hình người vào thị trường trong vòng nửa thập kỷ tới. Đây là một con số có thể làm thay đổi cục diện ngành tự động hóa mãi mãi.

Vòng lặp vô tận và sự cộng sinh giữa phần cứng với trí tuệ

Điểm mấu chốt tạo nên sự khác biệt của thương vụ này nằm ở tính chất cộng sinh đặc biệt, tạo nên một vòng lặp sản xuất khép kín mà giới chuyên gia gọi là mô hình tự tái tạo bán phần.

Theo các điều khoản chi tiết, đội quân robot của Humanoid sẽ không chỉ đứng trong các kho bãi để di chuyển hộp hàng một cách vô hồn. Chúng sẽ được tích hợp sâu vào các dây chuyền sản xuất cốt lõi của Schaeffler, tham gia vào các công đoạn lắp ráp và xử lý linh kiện có độ chính xác cao.

Điều thú vị và cũng là điểm gây phấn khích nhất đối với giới đầu tư chính là việc những linh kiện actuators (bộ truyền động) do Schaeffler sản xuất dưới sự hỗ trợ vận hành của chính robot Humanoid, sẽ được bán ngược lại cho startup này.

Những bộ phận này sau đó trở thành "xương sống" và "cơ bắp" cho những con robot mới ra đời từ xưởng lắp ráp của Humanoid. Đây là một kịch bản hoàn hảo về kinh tế học tự động hóa: Robot làm việc trong nhà máy để sản xuất ra những bộ phận cấu thành nên chính đồng loại của mình.

Sự chuyển dịch này đánh dấu một bước ngoặt về tư duy công nghiệp, khi robot hình người không còn là sản phẩm cuối cùng của một chuỗi cung ứng tuyến tính, mà trở thành một mắt xích trung tâm trong một hệ sinh thái tuần hoàn.

Để hiểu được tầm vóc của con số 100.000 robot mà Humanoid dự kiến xuất xưởng vào năm 2031, chúng ta cần thực hiện một phép phân tích kỹ thuật dựa trên thỏa thuận cung ứng linh kiện.

Dòng robot chiến lược HMND 01 Alpha của Humanoid là một cỗ máy phức tạp với khoảng 30 mức độ tự do. Sau khi bóc tách các bộ phận vi mô chuyên dụng cho bàn tay khéo léo hoặc động cơ bánh xe, mỗi thực thể này vẫn cần từ 18 đến 22 bộ actuators khớp lớn để vận hành cánh tay, vai, thân và cổ.

Việc Humanoid cam kết mua một lượng actuators lên tới con số 7 chữ số, tức là ít nhất 1 triệu đơn vị từ Schaeffler trong vòng 5 năm tới, là một tín hiệu không thể rõ ràng hơn.

Khi Schaeffler đảm nhận vai trò nhà cung cấp ưu tiên với tỷ lệ cung ứng trên 50%, một phép tính toán học đơn giản cho thấy Humanoid đang chuẩn bị cho một kịch bản sản xuất quy mô cực đại. Với 1 triệu linh kiện, ngay cả ở mức dự phòng cao nhất, startup này hoàn toàn có đủ "nguyên liệu" để tạo ra 100.000 robot hình người.

Nếu tham vọng này trở thành hiện thực, Humanoid sẽ không chỉ là một startup tiềm năng mà sẽ trở thành một "đế chế" mới, sở hữu quy mô sản xuất tương đương với các dây chuyền lắp ráp ô tô hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Chiến lược "Nvidia" và tham vọng thống trị phần cứng robot toàn cầu

Trong các video quảng cáo, chúng ta thường thấy những robot hình người bước đi uyển chuyển trên hai chân để vượt qua các địa hình phức tạp. Tuy nhiên, trong môi trường sản xuất thực tế tại các nhà máy của Schaeffler, sự thực dụng được đặt lên hàng đầu.

Mặc dù Humanoid sở hữu công nghệ bipedal tiên tiến, nhưng toàn bộ hợp đồng với gã khổng lồ Đức lại dành riêng cho dòng robot bánh lốp. Ông Andreas Zeug, người đứng đầu dự án robot tại Schaeffler, đã đưa ra một nhận định đầy tính kinh tế rằng trong môi trường công nghiệp có mặt sàn phẳng lý tưởng, đôi chân trở thành một thứ xa xỉ không cần thiết.

Robot bánh lốp mang lại những lợi thế tuyệt đối về sự ổn định, tốc độ di chuyển và đặc biệt là hiệu suất năng lượng. Một robot bánh lốp có thể vận hành liên tục nhiều giờ mà không gặp phải các vấn đề về cân bằng động hay rủi ro ngã đổ, vốn là những cơn ác mộng đối với việc duy trì tính ổn định của dây chuyền sản xuất.

Việc tập trung vào nền tảng bánh lốp cho thấy cả Humanoid và Schaeffler đều đang hướng tới việc tối ưu hóa tỷ lệ ROI (tỷ suất hoàn vốn) cho khách hàng, thay vì chỉ theo đuổi những thành tựu trình diễn công nghệ đơn thuần. Điều này đảm bảo rằng 100.000 robot trong tương lai sẽ thực sự là những công nhân mẫn cán, thay vì những cỗ máy trưng bày đắt đỏ.

Nhìn sâu vào động thái của Schaeffler, chúng ta thấy một chiến lược kinh doanh bậc thầy gợi nhắc đến cách Nvidia đã thống trị kỷ nguyên AI. Schaeffler không chỉ đơn thuần là một khách hàng đi thuê robot để giải quyết bài toán thiếu hụt lao động trầm trọng tại Đức. Họ đang định vị mình là nhà cung cấp hạ tầng phần cứng không thể thay thế cho toàn bộ ngành robot hình người.

CEO Klaus Rosenfeld không giấu giếm tham vọng khi tiết lộ rằng Schaeffler hiện đang bắt tay với hơn 45 đơn vị phát triển robot trên khắp thế giới.

Bằng cách chứng minh rằng linh kiện của mình có thể vận hành hoàn hảo trong những điều kiện khắc nghiệt nhất thông qua việc sử dụng trực tiếp robot của khách hàng trong nhà máy mình, Schaeffler đã tạo ra một bằng chứng thép về chất lượng sản phẩm. Họ không chỉ bán linh kiện, họ đang bán niềm tin.

Với việc linh kiện Schaeffler chiếm tới 50% giá trị vật chất của một con robot tiêu chuẩn, gã khổng lồ này đang đứng trước cơ hội thu về hàng trăm triệu USD từ mỗi sự thành công của các đối tác như Humanoid. Đây là một mô hình kinh doanh "thắng cả hai đầu" khi vừa sở hữu lực lượng lao động tự động hóa giá rẻ, vừa kiếm lời từ việc cung cấp linh kiện cho toàn ngành.

Kỷ nguyên mới của chuỗi cung ứng tự vận hành

Thương vụ trị giá hàng triệu USD này không chỉ là một mốc son trong sự nghiệp của Artem Sokolov và đội ngũ kỹ sư từ Apple, Tesla hay Google tại Humanoid. Nó là lời khẳng định rằng cấu trúc chuỗi cung ứng truyền thống đang dần lỗi thời.

Trong mô hình mới, các thực thể tự động hóa sẽ không còn là những thành phần thụ động. Chúng sẽ tham gia vào việc lập kế hoạch, di chuyển linh kiện, và có lẽ trong tương lai gần là trực tiếp lắp ráp các bộ phận của chính mình dưới sự giám sát của con người.

Bài học từ Humanoid và Schaeffler là rất rõ ràng khi tương lai thuộc về những ai biết tạo ra các hệ sinh thái tuần hoàn. Việc robot tự sản xuất "nội tạng" cho chính mình không chỉ giúp giảm chi phí mà còn tạo ra một tốc độ tăng trưởng quy mô mà con người không thể theo kịp bằng các phương pháp thủ công.

Khi ranh giới giữa nhà sản xuất và công cụ sản xuất bị xóa nhòa, chúng ta đang chứng kiến sự ra đời của một hình thái công nghiệp hoàn toàn mới, nơi hiệu suất được đẩy lên mức tối đa nhờ vào sự cộng sinh hoàn hảo giữa cơ khí chính xác của người Đức và trí tuệ đột phá từ các startup công nghệ.

Nhìn vào lộ trình từ năm 2026 đến 2031, chúng ta có thể thấy một viễn cảnh nơi các nhà máy của Schaeffler tại Herzogenaurach hay Schweinfurt trở thành những "siêu công xưởng" tự vận hành.

CEO Klaus Rosenfeld của Schaeffler

Tại đó, những robot Humanoid thế hệ Alpha sẽ miệt mài làm việc để tạo ra những bộ actuators tinh xảo, những bộ phận sau đó sẽ được đóng gói và vận chuyển bởi chính chúng để gửi tới các xưởng lắp ráp robot trên toàn thế giới.

Đây là một cuộc cách mạng không tiếng súng nhưng lại có sức công phá vô cùng lớn lên thị trường lao động và tư duy quản trị doanh nghiệp. Rõ ràng, Humanoid đang cùng Schaeffler viết nên chương tiếp theo của lịch sử loài người mà ở đó, chúng ta có lẽ sẽ phải làm quen với việc những "đồng nghiệp kỹ thuật số" không chỉ biết làm việc, mà còn biết cách tự tạo ra tương lai của chính mình.

*Nguồn: Reuters, Inc