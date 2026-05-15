Cơ quan Thuế có thông báo quan trọng

Thuế tỉnh Đồng Nai cho biết, để nhanh chóng đáp ứng yêu cầu xác thực sinh trắc học trong đăng ký/thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử nhằm nâng cao an toàn, bảo mật trong sử dụng hóa đơn điện tử, Cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp hệ thống hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu xác thực sinh trắc học phiên bản v1.0 trong tối ngày 14/5/2026.

Theo kế hoạch từ Cục Thuế, dự kiến ngày 15/5/2026 sẽ triển khai chức năng xác thực sinh trắc học đối với thủ tục đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử mẫu 01/HKTĐ-HĐĐT.

Theo đó, việc xác thực sinh trắc học sẽ được áp dụng trong trường hợp đăng ký mới sử dụng hóa đơn điện tử hoặc thay đổi thông tin liên quan đến người đại diện theo pháp luật như họ và tên, số CCCD, ngày sinh. Với các trường hợp thay đổi thông tin khác không liên quan đến người đại diện theo pháp luật, hệ thống sẽ xác thực bằng mã OTP.

Người nộp thuế thực hiện xác thực bắt buộc phải là người đại diện theo pháp luật hoặc chủ hộ kinh doanh. Để hoàn tất thủ tục, người dùng cần cài đặt và đăng nhập ứng dụng eTax Mobile, sau đó truy cập mục "Tra cứu hồ sơ đã gửi" để thực hiện xác thực sinh trắc học theo hướng dẫn của hệ thống.

Cơ quan thuế cũng đặc biệt lưu ý, nếu sau 1 ngày kể từ thời điểm gửi hồ sơ mà người nộp thuế chưa hoàn thành xác thực sinh trắc học, hồ sơ đăng ký hoặc thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử có thể bị cơ quan thuế từ chối theo quy định. Điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình sử dụng hóa đơn điện tử cũng như hoạt động xuất hóa đơn của cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Để tránh phát sinh chậm trễ trong quá trình xuất hóa đơn, Thuế tỉnh Đồng Nai khuyến nghị người nộp thuế chủ động thực hiện gia hạn chữ ký số cũng như đăng ký hoặc thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử trong thời gian sớm nhất.

Trường hợp gặp khó khăn hoặc phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện, người nộp thuế có thể liên hệ trực tiếp cơ quan thuế quản lý hoặc tổng đài hỗ trợ của Cục Thuế để được hướng dẫn.



