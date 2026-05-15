Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cơ quan Thuế có thông báo quan trọng

Thư Lương | 15-05-2026 - 17:36 PM | Kinh tế số

Dự kiến từ ngày 15/5/2026, một số trường hợp đăng ký hoặc thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử sẽ phải xác thực sinh trắc học theo quy định mới của Cục Thuế.

Thuế tỉnh Đồng Nai cho biết, để nhanh chóng đáp ứng yêu cầu xác thực sinh trắc học trong đăng ký/thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử nhằm nâng cao an toàn, bảo mật trong sử dụng hóa đơn điện tử, Cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp hệ thống hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu xác thực sinh trắc học phiên bản v1.0 trong tối ngày 14/5/2026.

Theo kế hoạch từ Cục Thuế, dự kiến ngày 15/5/2026 sẽ triển khai chức năng xác thực sinh trắc học đối với thủ tục đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử mẫu 01/HKTĐ-HĐĐT.

Cơ quan Thuế có thông báo quan trọng- Ảnh 1.

(Nguồn: Thuế tỉnh Đồng Nai)

Theo đó, việc xác thực sinh trắc học sẽ được áp dụng trong trường hợp đăng ký mới sử dụng hóa đơn điện tử hoặc thay đổi thông tin liên quan đến người đại diện theo pháp luật như họ và tên, số CCCD, ngày sinh. Với các trường hợp thay đổi thông tin khác không liên quan đến người đại diện theo pháp luật, hệ thống sẽ xác thực bằng mã OTP.

Người nộp thuế thực hiện xác thực bắt buộc phải là người đại diện theo pháp luật hoặc chủ hộ kinh doanh. Để hoàn tất thủ tục, người dùng cần cài đặt và đăng nhập ứng dụng eTax Mobile, sau đó truy cập mục "Tra cứu hồ sơ đã gửi" để thực hiện xác thực sinh trắc học theo hướng dẫn của hệ thống.

Cơ quan thuế cũng đặc biệt lưu ý, nếu sau 1 ngày kể từ thời điểm gửi hồ sơ mà người nộp thuế chưa hoàn thành xác thực sinh trắc học, hồ sơ đăng ký hoặc thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử có thể bị cơ quan thuế từ chối theo quy định. Điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình sử dụng hóa đơn điện tử cũng như hoạt động xuất hóa đơn của cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Để tránh phát sinh chậm trễ trong quá trình xuất hóa đơn, Thuế tỉnh Đồng Nai khuyến nghị người nộp thuế chủ động thực hiện gia hạn chữ ký số cũng như đăng ký hoặc thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử trong thời gian sớm nhất. 

Trường hợp gặp khó khăn hoặc phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện, người nộp thuế có thể liên hệ trực tiếp cơ quan thuế quản lý hoặc tổng đài hỗ trợ của Cục Thuế để được hướng dẫn.


Thư Lương

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui lớn cho tất cả người dân Việt Nam từ năm 2035

Tin vui lớn cho tất cả người dân Việt Nam từ năm 2035 Nổi bật

“Cha đỡ đầu” AI phát cảnh báo đỏ: Siêu trí tuệ nhân tạo có thể đẩy loài người tới bờ vực tuyệt chủng trong 10 năm tới

“Cha đỡ đầu” AI phát cảnh báo đỏ: Siêu trí tuệ nhân tạo có thể đẩy loài người tới bờ vực tuyệt chủng trong 10 năm tới Nổi bật

Toàn bộ người dùng Zalo đặc biệt chú ý thông tin sau

Toàn bộ người dùng Zalo đặc biệt chú ý thông tin sau

17:22 , 15/05/2026
Công an thông tin về một tiện ích trên VNeID, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi

Công an thông tin về một tiện ích trên VNeID, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi

15:30 , 15/05/2026
Tin vui cho hàng triệu người dùng tính năng gọi video qua Zalo

Tin vui cho hàng triệu người dùng tính năng gọi video qua Zalo

15:19 , 15/05/2026
Tôi bỏ Gemini để sang dùng AI đang "gây sốt" này suốt 1 tháng qua: Tưởng thất vọng, ai ngờ hay không tưởng

Tôi bỏ Gemini để sang dùng AI đang "gây sốt" này suốt 1 tháng qua: Tưởng thất vọng, ai ngờ hay không tưởng

14:46 , 15/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên