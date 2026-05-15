Toàn bộ người dùng Zalo đặc biệt chú ý thông tin sau

Ngày 14/5, Công an tỉnh An Giang đã khuyến cáo người dân cần cảnh giác thủ đoạn chiếm quyền tài khoản Zalo, sử dụng AI giả khuôn mặt để lừa đảo mượn tiền.

Lực lượng chức năng cho biết, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, các nền tảng mạng xã hội đã trở thành công cụ liên lạc quen thuộc, phổ biến trong đời sống hằng ngày.

Trong đó, Zalo hiện là một trong những ứng dụng phổ biến được người dân sử dụng để trao đổi công việc, liên lạc với người thân, bạn bè, thực hiện giao dịch trực tuyến và chia sẻ thông tin cá nhân.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích mang lại, mạng xã hội cũng đang trở thành môi trường để các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo với thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó nhận biết. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, tình trạng chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo để nhắn tin vay mượn tiền, yêu cầu chuyển khoản nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhiều địa phương.

Các đối tượng tội phạm mạng hướng đến thường là những người có uy tín trong xã hội, có nhiều mối quan hệ, người có tiếng nói trong cộng đồng hoặc cán bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Đây là những tài khoản có độ tin cậy cao, khi nhắn tin hoặc gọi điện vay mượn tiền thì người nhận thường ít nghi ngờ, dễ tin tưởng và nhanh chóng chuyển khoản.

Chúng thường sử dụng nhiều thủ đoạn để đánh cắp tài khoản Zalo như gửi đường link giả mạo, yêu cầu quét mã QR, cung cấp mã OTP, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc giả danh cơ quan chức năng để lấy thông tin đăng nhập.

Sau khi chiếm tài khoản, chúng sẽ nghiên cứu danh bạ, cách giao tiếp, mối quan hệ của chủ tài khoản rồi nhắn tin cho người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp với lý do cần tiền gấp để vay mượn hoặc nhờ chuyển khoản.

Nguy hiểm hơn, nhiều đối tượng hiện nay còn lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo hình ảnh khuôn mặt và giọng nói giống với chủ tài khoản nhằm thực hiện các cuộc gọi video xác nhận danh tính.

Khi người nhận cuộc gọi nghi ngờ và yêu cầu xác minh, chúng sẽ sử dụng hình ảnh khuôn mặt được tạo bằng AI để đánh lừa, khiến nạn nhân tin rằng đang trực tiếp trò chuyện với người quen. Với những tài khoản là người có uy tín hoặc lãnh đạo, mức độ tin tưởng càng cao nên nguy cơ bị lừa càng lớn.

Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh, đây được đánh giá là thủ đoạn rất tinh vi bởi các đối tượng không chỉ chiếm quyền tài khoản mạng xã hội mà còn kết hợp AI tạo dựng sự tin tưởng, gây khó khăn cho việc nhận biết bằng mắt thường. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều nạn nhân đã bị chiếm đoạt số tiền lớn do tin tưởng tuyệt đối vào tài khoản và hình ảnh hiển thị trong cuộc gọi video.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội; tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu cá nhân cho bất kỳ ai; không truy cập các đường link lạ, không quét mã QR không rõ nguồn gốc và không cài đặt ứng dụng ngoài các kho ứng dụng chính thống.

Bên cạnh đó, khi nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi vay mượn tiền qua mạng xã hội, kể cả cuộc gọi video, người dân cần chủ động xác minh bằng nhiều cách khác nhau như gọi trực tiếp qua số điện thoại thông thường, gặp trực tiếp hoặc liên hệ qua người thân quen để kiểm tra thông tin trước khi chuyển tiền…

Mỗi người dùng cũng nên thường xuyên kiểm tra thiết bị đăng nhập tài khoản, cài đặt mật khẩu mạnh, bật các tính năng bảo mật cần thiết và cập nhật ứng dụng thường xuyên nhằm hạn chế nguy cơ bị chiếm quyền sử dụng tài khoản.