Công an kiểm tra giao dịch 2,9 tỷ đồng của Lường Thị Loan

Công an xã Pắc Ta chứng kiến và hỗ trợ thủ tục bàn giao lại 2,9 tỷ đồng cho chị Đỗ Thị Út Bốn (Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu)

Công an tỉnh Lai Châu mới đây đã đăng tải trường hợp Công an xã Pắc Ta hỗ trợ người dân trả lại gần 3 tỷ đồng chuyển nhầm.

Theo đó, vào ngày 8/5, chị Lường Thị Loan (sinh năm 1989, trú tại bản Mít Thái, xã Pắc Ta, tỉnh Lai Châu) bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được số tiền 2.900.000.000 đồng từ một tài khoản xa lạ.

Ý thức được đây là số tiền lớn không rõ nguồn gốc, chị Loan đã ngay lập tức đến trụ sở Công an xã Pắc Ta để trình báo và nhờ tìm người trả lại.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đại úy Vũ Viết Liêm, Cán bộ Công an xã đã báo cáo Ban chỉ huy Công an xã để xin ý kiến chỉ đạo. Với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt trong nghiệp vụ, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng phối hợp với ngân hàng tiến hành xác minh nguồn dòng tiền.

Qua tra cứu, lực lượng chức năng đã xác định và liên hệ được với người chuyển nhầm tiền là chị Đỗ Thị Út Bốn (sinh năm 1968, trú tại thôn Phú Xum, xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng).

Nhận được thông báo từ Công an xã Pắc Ta, ngày 14/5, chị Bốn đã vượt chặng đường hơn 1.800km từ tỉnh Lâm Đồng đến tỉnh Lai Châu để phối hợp làm thủ tục.

Tại trụ sở Công an xã, trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng, chị Lường Thị Loan đã hoàn tất các thủ tục hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho chị Đỗ Thị Út Bốn.