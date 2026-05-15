Nghề lạ có mức lương 13 tỷ đồng/năm, soán ngôi kỹ sư AI về độ “hot” tại Thung lũng Silicon

Tờ Inc cho hay khi những dòng mã nguồn (code) trở nên quá phức tạp và xa lạ với số đông, các gã khổng lồ công nghệ và startup tỷ USD đang chọn một "vũ khí" mới để chinh phục niềm tin của khách hàng: Phim tài liệu.

Tại "thánh địa" công nghệ Silicon Valley, việc ghi lại lịch sử công ty không còn là sở thích, mà đã trở thành một cuộc chiến sinh tồn về mặt thương hiệu.

Nếu bạn nghĩ rằng cách duy nhất để một startup ra mắt thế giới là qua một bài đăng trên LinkedIn hay một thông cáo báo chí khô khan, thì bạn đã lỗi thời. Hãy nhìn vào Syncere, công ty đứng sau Lume, một chiếc đèn hiện đại có khả năng gấp quần áo tự động. Trước khi những sản phẩm đầu tiên được xuất xưởng vào mùa hè này, Syncere đã tung ra một chiến dịch video "tổng lực" trên mạng xã hội.

Đáng chú ý nhất không phải là đoạn quảng cáo 30 giây rực rỡ, mà là bộ phim tài liệu dài 10 phút kể về hành trình của những người sáng lập. Khán giả thấy họ pha cà phê dưới ánh bình minh, chơi bóng rổ ở lối vào nhà, và miệt mài bên mẫu thử Lume ở sân sau.

Đó là sản phẩm của Offscript, một studio tự định vị mình là "công ty kể chuyện được điều hành bởi những nhà làm phim, không phải những người làm quảng cáo".

Mức lương 12 tỷ đồng

Sự trỗi dậy của những video ra mắt bóng bẩy và mang đậm tính điện ảnh đã mở toang cánh cửa cho một làn sóng mới. Alli Gooch, nhà làm phim 27 tuổi tại Offscript, nhận định rằng phim tài liệu thực chất là một phiên bản cao cấp của trào lưu tạo ra tính xác thực và tin tưởng cho khách hàng.

Thực tế, có một động cơ kinh tế và truyền thông rất rõ ràng đằng sau xu hướng này. Các nhà sáng lập muốn đi tắt, tiếp cận trực tiếp với khách hàng mà không cần thông qua sự kiểm duyệt hay soi xét của các đơn vị truyền thông truyền thống.

Trong một biển các startup đang mọc lên như nấm và cũng dễ dàng lụi tàn, áp lực phải làm cho khách hàng hiểu "công ty làm gì" và "tại sao nó quan trọng" là vô cùng lớn.

"Trong kỷ nguyên AI tại Silicon Valley hiện nay, bạn cần phải ghi chép lại lịch sử của công ty mình," Josh Machiz, Giám đốc Marketing tại quỹ đầu tư mạo hiểm Lightspeed khẳng định.

Nếu chớp mắt, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội ghi lại khoảnh khắc đột phá lớn nhất của mình.

Bởi vậy theo các chuyên gia tại Thung lũng Silicon, công việc “kể chuyện” (Storytelling) đã trở thành một trong những vị trí nhân sự "nóng" nhất trong giới tập đoàn. Các phòng thí nghiệm AI hàng đầu đang mở ra các vị trí truyền thông với mức lương lên tới khoảng 500.000 USD/năm (tương đương gần 13 tỷ đồng).

Các công ty sẵn sàng trả một mức phí cao ngất ngưởng cho bất kỳ ai có thể biến câu chuyện doanh nghiệp của họ thành một cú nổ truyền thông giữa một "đại dương" nội dung AI rác.

Các quỹ đầu tư lớn cũng không đứng ngoài cuộc. Andreessen Horowitz (a16z) hiện có kênh livestream tin tức riêng phát sóng 8 giờ mỗi ngày. Họ thậm chí đã thành lập một đội ngũ "New Media" vào mùa thu năm ngoái để trang bị cho các nhà sáng lập những gì cần thiết nhằm "chiến thắng trong cuộc chiến định hướng dư luận trên mạng".

Minh chứng thành công nhất cho chiến lược này chính là bộ phim "The Thinking Game" dài gần 90 phút, theo chân Google DeepMind trong quá trình phát triển AlphaFold, dự án AI giải mã cấu trúc protein từng đoạt giải Nobel.

Bộ phim đã thu hút hơn 400 triệu lượt xem trên YouTube. Điều thú vị là dù phim được làm theo tiêu chuẩn điện ảnh chuyên nghiệp, nhưng chính Google (đối tượng của bộ phim) lại là đơn vị phát hành.

Việc sử dụng phim ảnh không chỉ để làm đẹp hồ sơ công ty mà còn là cách để "nhân bản hóa" công nghệ. Niềm tin của công chúng vào AI đang ở mức thấp kỷ lục. Những video về robot hình người trên mạng xã hội thường gây cảm giác lo sợ hơn là thán phục. Bên cạnh đó, những bê bối chấn động từ FTX hay Theranos đã khiến các nhà đầu tư và khách hàng đòi hỏi sự minh bạch cao hơn.

Donald Jewkes, một kỹ sư phần mềm chuyển sang làm phim, chia sẻ rằng việc trình diễn tốt trên Internet có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ.

"Khả năng kỹ thuật để điều phối và kiểm soát sự chú ý là cực kỳ giá trị," Jewkes nói. Anh từng thực hiện một bộ phim tài liệu ngắn về dự án Jmail và thu hút hơn 150 triệu người sử dụng chỉ sau 5 giờ ra mắt.

Các nhà làm phim thế hệ mới này không coi mình là nhà báo đối lập, cũng không hẳn là những người làm quảng cáo thuần túy. Họ là những người truyền tin về tiến bộ khoa học kỹ thuật.

James Lin, một nhà làm phim 23 tuổi từng là nghiên cứu sinh thần kinh học tại MIT, cho biết anh sử dụng kiến thức chuyên môn của mình để "dịch" những khái niệm sinh học tổng hợp hay AI phức tạp thành ngôn ngữ điện ảnh dễ hiểu.

Sau cùng, trong một kỷ nguyên mà AI có thể tạo ra nội dung tràn lan, người tiêu dùng (đặc biệt là thế hệ Gen Z) lại khao khát những giá trị thực và chất lượng cao. Các startup không còn chỉ bán sản phẩm, họ đang bán một tầm nhìn lịch sử, nơi mà mỗi nhà làm phim tài liệu chính là người chắp bút cho những trang sử ấy ngay khi chúng còn đang diễn ra.

*Nguồn: Inc, BI