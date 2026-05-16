Chuyển tiền với nội dung này, người dân cần trình báo công an ngay lập tức

Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi, đây là thủ đoạn tinh vi mới, đánh mạnh vào tâm lý hoang mang và mong muốn lấy lại tài sản nhanh chóng của người bị hại.

Các đối tượng thường tạo lập hàng loạt tài khoản Facebook, Telegram hoặc website có giao diện, tên gọi gần giống cơ quan công an, đơn vị pháp lý hoặc tổ chức hỗ trợ an ninh mạng. Một số trang còn đăng lại các bài viết cảnh báo lừa đảo từ báo chí chính thống nhằm tạo cảm giác đáng tin cậy.

Sau khi phát hiện các bài đăng cầu cứu trên mạng xã hội, nhóm lừa đảo sẽ chủ động liên hệ nạn nhân, tự xưng là cán bộ công an, luật sư, chuyên gia công nghệ hoặc nhân viên hỗ trợ thu hồi tiền.

Công nghệ phát triển, các thủ đoạn lừa đảo cũng ngày 1 tinh vi mà người dân cần hết sức chú ý (Ảnh: TTTĐTCATQN)

Để tăng độ tin tưởng, các đối tượng thường đưa ra những thông tin như đã xác minh được tài khoản lừa đảo, đang phong tỏa dòng tiền hoặc có thể hỗ trợ lấy lại tiền trong thời gian ngắn.

Thậm chí, nhiều trường hợp còn gửi giấy tờ giả mạo, hình ảnh làm việc “nghiệp vụ”, dùng thuật ngữ chuyên môn hoặc giả danh người từng lấy lại được tiền thành công để thuyết phục nạn nhân.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu người dân chuyển thêm tiền với các lý do như “phí mở hồ sơ”, “phí xử lý”, “phí xác minh giao dịch”, “phí thu hồi tiền” . Đây cũng là điểm cơ quan chức năng đặc biệt lưu ý.

Theo cơ quan công an, nếu phát hiện tài khoản từng yêu cầu chuyển tiền với những nội dung liên quan tới “xử lý hồ sơ”, “hỗ trợ lấy lại tiền”, “thu hồi tiền bị lừa” hoặc yêu cầu cung cấp OTP, thông tin ngân hàng, người dân cần nhanh chóng trình báo công an để được hỗ trợ xử lý.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, công an không làm việc với người dân thông qua các tài khoản mạng xã hội không rõ danh tính và không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ việc tiếp nhận, xử lý vụ việc.

Trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo liên tục biến tướng, nhiều chuyên gia an ninh mạng cho rằng tâm lý “muốn gỡ lại tiền càng nhanh càng tốt” đang trở thành điểm yếu khiến không ít người tiếp tục sập bẫy lần hai.

Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ cá nhân nào trên mạng nếu chưa xác minh rõ ràng. Đồng thời, không tin vào các cam kết có thể lấy lại tiền nhanh chóng chỉ sau vài giờ hoặc vài ngày.

Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã thực hiện các giao dịch chuyển tiền bất thường, người dân nên liên hệ ngay ngân hàng và cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, hạn chế thiệt hại.

* Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ngãi