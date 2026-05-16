Google sẽ "bóp" dung lượng Gmail từ 15GB xuống còn 5GB, trừ khi bạn làm việc này

Trong suốt nhiều năm qua, gã khổng lồ tìm kiếm Google luôn cung cấp mặc định 15GB không gian lưu trữ đám mây miễn phí cho mỗi tài khoản Gmail, đi kèm tùy chọn trả phí để nâng cấp nếu cần.

Mức dung lượng này được dùng chung cho toàn bộ hệ sinh thái bao gồm Google Drive, Photos và Gmail. Điều này đồng nghĩa với việc nếu bạn sao lưu quá nhiều hình ảnh và chạm ngưỡng giới hạn, hệ thống sẽ tự động chặn bạn nhận thêm email mới. Tuy nhiên, một số thông tin gần đây cho thấy Google đang tiến hành thử nghiệm việc cắt giảm mạnh tay định mức này và buộc người dùng phải đáp ứng các điều kiện khắt khe hơn để được khôi phục.

Theo nguồn tin rò rỉ từ Android Authority, một số người dùng khi tạo lập tài khoản Gmail mới hiện chỉ được cấp vỏn vẹn 5GB dung lượng lưu trữ miễn phí, giảm sâu bằng một phần ba so với mức 15GB tiêu chuẩn trước đây. Để mở khóa 10GB dung lượng bị hao hụt, yêu cầu bắt buộc là họ phải cung cấp số điện thoại liên lạc cá nhân. Đáng chú ý, sự thay đổi này hiện tại chỉ khoanh vùng ở các lượt đăng ký mới. Những tài khoản hiện hữu dù chưa từng cập nhật số điện thoại vẫn tiếp tục được duy trì mức dung lượng 15GB quen thuộc.

Một điểm gây tranh cãi là Google hoàn toàn không đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về đợt điều chỉnh chính sách lưu trữ này, kể cả trên trang hỗ trợ nội bộ. Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi chính người dùng tự mình trải nghiệm và phản ánh sự việc lên các diễn đàn.

Đứng trước làn sóng thắc mắc, đại diện Google cuối cùng đã phải lên tiếng xác nhận về đợt thử nghiệm này với giới truyền thông. Hãng cho biết đang tiến hành thử nghiệm chính sách lưu trữ mới đối với các tài khoản tạo mới tại một số khu vực nhất định, nhằm duy trì chất lượng dịch vụ ở mức cao đồng thời khuyến khích người dùng nâng cao khả năng bảo mật cũng như phục hồi dữ liệu cá nhân.

Dù vậy, động thái này cũng cho thấy cách các nền tảng công nghệ đang ngày càng gắn chặt tài nguyên miễn phí với việc xác thực danh tính người dùng.

Ở góc độ kỹ thuật, yêu cầu liên kết số điện thoại có thể giúp Google giảm đáng kể tình trạng spam, tài khoản ảo hoặc việc tạo hàng loạt Gmail phụ chỉ để tận dụng dung lượng lưu trữ miễn phí. Đây vốn là tình trạng diễn ra khá phổ biến trong nhiều năm qua, đặc biệt với những người muốn “farm” Google Drive miễn phí để lưu trữ dữ liệu số lượng lớn.

Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng đặt ra một bài toán đánh là người dùng sẽ phải cung cấp thêm thông tin cá nhân nếu muốn tiếp tục nhận đầy đủ quyền lợi miễn phí như trước đây.

Trong bối cảnh AI, lưu trữ đám mây và hạ tầng dữ liệu ngày càng tốn kém, giới công nghệ từ lâu đã dự đoán rằng các nền tảng lớn sẽ dần siết lại những ưu đãi miễn phí từng được xem là “mặc định”. Google hiện chưa cho biết liệu chính sách này có được mở rộng ra quy mô toàn cầu hay áp dụng cho các tài khoản cũ trong tương lai hay không.

Dẫu vậy, thử nghiệm lần này vẫn phản ánh một xu hướng khá rõ ràng: tài khoản trực tuyến ngày nay không còn đơn thuần chỉ là email và mật khẩu. Trong tương lai, việc sở hữu một danh tính đủ “đáng tin” với nền tảng có thể sẽ dần trở thành điều kiện để tiếp cận đầy đủ các dịch vụ miễn phí trên internet.