Bộ Công an hướng dẫn mới nhất về thông báo tạm trú và khai báo lưu trú

Cụ thể, theo tài liệu của Bộ Công an hướng dẫn đăng ký khai báo tạm trú dành cho người nước ngoài và thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam như sau:

1. Đăng ký tài khoản cơ sở lưu trú

Mục đích: Người dùng đăng ký thành công thông tin cơ sở lưu trú.

Mô tả chức năng:

- Sau khi truy cập trang quản lý từ đường dẫn https://tbltkbtt.bocongan.gov.vn/

- Người dùng nhấn nút “Đăng ký”.

- Hệ thống hiển thị popup thông tin các quy định về khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài qua trang thông tin điện tử được trích theo thông tư số 53/2016/TT-BCA. Người dùng tick chọn “Xác nhận đã đọc kỹ quy định và tuân thủ pháp luật Việt Nam khi khai báo tạm trú cho người nước ngoài” và nhấn “Tiếp tục”.

- Hệ thống hiển thị form Đăng ký tài khoản cơ sở lưu trú. Người dùng nhập các trường thông tin bắt buộc trên màn hình, sau đó nhấn nút “Xác nhận”.

- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và thực hiện lưu thông tin đăng ký của cơ sở lưu trú vào hệ thống.

2. Đăng nhập tài khoản lần đầu

Mục đích: Người dùng đăng nhập thành công vào website để xử lý các tác vụ khác.

Mô tả chức năng:

- Sau khi truy cập trang quản lý từ đường dẫn https://tbltkbtt.bocongan.gov.vn/

- Người dùng nhấn nút “Đăng nhập”.

- Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập. Người dùng nhập thông tin tên đăng nhập, mật khẩu, nhập lại mã captcha, sau đó nhấn nút “Đăng nhập”.

- Hệ thống điều hướng đến màn hình xác thực. Người dùng tải ứng dụng Authenticator ở BƯỚC 1.

- Sau khi tải ứng dụng, người dùng mở ứng dụng xác thực (Authenticator) trên thiết bị và quét mã QR BƯỚC 2.

- Sau khi quét, ứng dụng hiển thị mã xác thực (token) tương ứng với tài khoản đăng nhập:

- Người dùng nhập mã này vào hệ thống và nhấn nút “Xác nhận” để hoàn tất xác thực:

- Hệ thống xử lý thành công và điều hướng đến màn hình chính của hệ thống.

3. Đăng nhập tài khoản từ lần thứ 2

Mục đích: Người dùng đăng nhập thành công vào website để xử lý các tác vụ khác.

Mô tả chức năng:

- Sau khi truy cập trang quản lý từ đường dẫn https://tbltkbtt.bocongan.gov.vn/

- Người dùng nhấn nút “Đăng nhập”.

- Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập. Người dùng nhập thông tin tên đăng nhập, mật khẩu, nhập lại mã captcha, sau đó nhấn nút “Đăng nhập”. Sau đó làm tương tự như các bước phía trên:

- Hệ thống điều hướng đến màn hình nhập mã xác thực:

- Sau khi quét, ứng dụng hiển thị mã xác thực (token) tương ứng với tài khoản đăng nhập:

- Người dùng nhập mã này vào hệ thống và nhấn nút “Xác nhận” để hoàn tất xác thực:

- Hệ thống xử lý thành công và điều hướng đến màn hình chính của hệ thống.