Thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của chủ xưởng Nguyễn Thanh Bình SN 1967

Theo Chi Chi | 17-05-2026 - 12:23 PM | Xã hội

Nguyễn Thanh Bình là chủ cơ sở sản xuất thuốc diệt mối giả quy mô lớn.

Công an phường Kỳ Sơn (tỉnh Phú Thọ) đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của đối tượng Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1967, trú tại phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tại Khu công nghiệp Bình Phú, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Quá trình khám xét tại phân xưởng số 5 thuộc Công ty TNHH MTV NARICO, lực lượng chức năng phát hiện một cơ sở có dấu hiệu sản xuất thuốc diệt mối giả với quy mô lớn. Tại hiện trường, tổ công tác đã thu giữ nhiều máy móc, nguyên vật liệu và phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất gồm: 03 máy trộn, 03 tủ sấy, 01 máy sàng, 01 máy dán túi, 01 máy dán màng co cùng nhiều vật tư đóng gói như bao bì, nhãn mác, thùng carton.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ 180 bao nguyên liệu, mỗi bao nặng 25kg có nhãn ghi “Toxic 6”; 01 thùng gỗ chứa nguyên liệu chưa thành phẩm cùng 03 thùng nhựa màu xanh chứa chất bột màu trắng nghi là thành phẩm thuốc diệt mối.

Tổ công tác đã tiến hành niêm phong toàn bộ kho hàng, thu giữ tang vật theo đúng quy định của pháp luật và bàn giao khu vực kho cho UBND phường Kỳ Sơn quản lý. Hiện toàn bộ hồ sơ, tang vật liên quan đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng và môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh. Công an phường Kỳ Sơn khuyến cáo người dân, doanh nghiệp nâng cao cảnh giác, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; đồng thời kịp thời tố giác các hành vi vi phạm đến cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

