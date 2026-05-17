Ai chuẩn bị ‘tiệc ma túy’ cho ca sĩ Miu Lê trên đảo Cát Bà?

Theo Nguyễn Hoàn | 17-05-2026 - 17:20 PM | Xã hội

TPO - Theo điều tra ban đầu, Trần Đức Phong (36 tuổi, còn gọi là Phong Coca) được cho là người chuẩn bị ma túy tổng hợp để tổ chức "tiệc ma túy" có ca sĩ Miu Lê và nhóm bạn tham gia tại cơ sở lưu trú TiTi Beach, thuộc bãi tắm Tùng Thu trên đảo Cát Bà.

Một tuần sau vụ ca sĩ Miu Lê và nhóm bạn bị bắt quả tang “sử dụng trái phép chất ma túy” ở bãi biển trên đảo Cát Bà, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đến nay đã quyết định khởi tố 6 bị can.

6 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, gồm: Trần Đức Phong (SN 1991, ở phường Ngọc Hà, Hà Nội); Vũ Thái Nam (SN 2002, ở phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh); Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, ở Đặc khu Cát Hải); Lê Ánh Nhật (SN 1991, ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An (SN 1995, cùng ở TP Hồ Chí Minh).

Riêng bị can Phong và Nam bị khởi tố thêm tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Bị can Trần Minh Trang (SN 1996, vợ Phong) bị khởi tố về tội “không tố giác tội phạm”.

Ca sĩ Miu Lê và 5 bị can cùng đối tượng Đặng Huy Việt tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra ban đầu, cơ sở lưu trú TiTi Beach, thuộc bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà, Đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) do Đoàn Thị Thúy An quản lý, khai thác kinh doanh.

Trong các ngày từ 7-9/5, Thúy An mời ca sĩ Miu Lê, Vũ Khương An và vợ chồng Trần Đức Phong và Trần Minh Trang về cơ sở lưu trú TiTi Beach, thuộc bãi tắm Tùng Thu trên đảo Cát Bà chơi.

Phong rủ thêm Vũ Thái Nam đi cùng và chuẩn bị trước ma túy tổng hợp (nước vui, Ketamine) để cả nhóm sử dụng.

Đêm 9/5, Phong pha nước vui vào cốc, Nam đánh mịn ketamine để cả nhóm 6 người sử dụng tại cơ sở lưu trú bên bãi tắm Tùng Thu đến 5h ngày 10/5 mới nghỉ.

Nguồn tin của phóng viên cho biết, Trần Đức Phong (SN 1991, ở phường Ngọc Hà, Hà Nội) là người có tiếng ở môn cầu lông tại Hà Nội. Nhiều năm gần đây, Phong chuyển sang thi đấu môn Pickleball và nổi tiếng với biệt danh “Phong Coca”.

Một góc bãi tắm Tùng Thu trên đảo Cát Bà.

Còn Đoàn Thị Thúy An (SN 1990) có hai quốc tịch Việt Nam và Mỹ, hiện thường trú tại Đặc Khu Cát Hải (TP Hải Phòng). Trên đảo Cát Bà, Thúy An được nhiều người biết đến là con gái của một đại gia trong lĩnh vực xây dựng trên đảo và là quản lý, vận hành cơ sở lưu trú TiTi Beach, thuộc bãi tắm Tùng Thu, một trong những bãi tắm tự nhiên đẹp nhất đảo Cát Bà.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã quyết định tạm giữ hình sự Đặng Huy Việt (SN 1984, ở phường Hoàng Mai, Hà Nội) để làm rõ hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

