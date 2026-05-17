Chiêu lừa đảo mới, dễ mất sạch tiền trong tài khoản liên quan đến shipper giao hàng

Theo cảnh báo từ Công an tỉnh Điện Biên, một chiêu trò lừa đảo tinh vi mạo danh shipper đang nở rộ, có thể khiến nhiều người bị sập bẫy, mất tiền. Chiêu lừa đảo này thường bắt đầu bằng một cuộc gọi thông báo giao hàng rất đỗi quen thuộc mà người mua đang chờ đợi. Nắm bắt tâm lý này, kẻ gian tự xưng là shipper và bịa ra lý do cần xác minh tình trạng kiện hàng bị móp méo hoặc nhầm lẫn. Sau đó, chúng khéo léo thuyết phục nạn nhân kết bạn qua ứng dụng Zalo để tiện gửi hình ảnh đối chiếu. Sự hợp lý trong cách tiếp cận khiến đa số người dùng đều dễ dàng chấp nhận yêu cầu kết bạn mà không hề hay biết mình vừa bước chân vào một cái bẫy đã được giăng sẵn.

Ngay khi nạn nhân đồng ý kết bạn, kẻ lừa đảo lập tức thay đổi chiến thuật bằng cách gọi video trực tiếp. Tuy nhiên, xuất hiện trên màn hình lúc này không phải là nhân viên giao hàng mà là một người mặc trang phục giả danh lực lượng công an. Vị cán bộ rởm này sẽ thông báo một tin tức gây sốc rằng shipper mang đơn hàng của nạn nhân vừa bị bắt giữ khẩn cấp vì dính líu đến đường dây vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp.

Để dồn nạn nhân vào trạng thái hoảng loạn tột độ, các đối tượng ma mãnh quay cận cảnh những thùng hàng cấm, trong đó cố tình gài sẵn một gói hàng dán chính xác họ tên và thông tin cá nhân của người mua. Bằng những lời lẽ đe dọa đanh thép, chúng liên tục gây áp lực tâm lý, ép buộc nạn nhân phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển ngay một khoản tiền lớn với lý do phục vụ công tác điều tra và chứng minh sự trong sạch.

Trước mức độ chân thực và nguy hiểm của loại hình lừa đảo này, Công an tỉnh Điện Biên đã phát đi thông điệp khẩn cấp khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác. Cơ quan chức năng nhấn mạnh người dân tuyệt đối không làm theo các yêu cầu chuyển tiền hay cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, cho dù đầu dây bên kia tự xưng là cơ quan thực thi pháp luật. Ngay khi nhận thấy cuộc gọi có dấu hiệu đe dọa và yêu cầu chứng minh tài chính, người dùng cần lập tức ngắt kết nối. Đồng thời, mọi người nên lưu lại toàn bộ bằng chứng hình ảnh, số điện thoại của đối tượng và nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.