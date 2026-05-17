Mưa lũ cuốn trôi xe khách, tàn phá đường ở Cao Bằng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng khoảng 19-21h ngày 16/5, trên địa bàn xã Lý Quốc xảy ra mưa lớn cục bộ, gây ngập lụt và sạt lở tại nhiều vị trí trên tuyến Quốc lộ 4A, đoạn từ Km156 đến Km174 (khu vực thác Bản Giốc), gây ách tắc giao thông nhiều nơi.

Một ô tô khách chở đoàn giáo viên đi tham quan, du lịch khi đi qua đoạn ngập tại khu vực hang Ngườm Bang trên quốc lộ 4A bị chết máy, lái xe và hành khách đã kịp thời xuống xe an toàn. Sau đó khoảng 20 phút, nước dâng cao làm phương tiện bị cuốn trôi gần 100m, lật ngửa và hư hỏng nặng.

Một xe ô tô khách bị lũ cuốn trôi do mưa lũ ở Cao Bằng.

Chính quyền ghi nhận 114 nhà dân bị ngập dưới 1m nước. Nhiều xóm như Bằng Ca, Bản Thuộc, Đồng Tâm, Nà Vị, Nà Quản, Lũng Đa, Bản Bang, Bản Thang, Trường Yên bị ngập úng cục bộ do nước từ thượng nguồn đổ về nhanh.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã của Cao Bằng cho biết, mưa dông, mưa lớn gây ngập úng cục bộ khu vực trũng, tiêu thoát nước không kịp khiến 114 nhà dân ở xã Lý Quốc bị ngập. Ngoài ra có Trường mầm non - Trường tiểu học Minh Long bị ngập nước.

Nhiều diện tích lúa, hoa màu nông nghiệp ven suối, khu vực trũng thấp xã Lý Quốc, xã Đàm Thủy bị ngập nước, vùi lấp.

Tỉnh lộ 206 sạt lở taluy dương tại nhiều vị trí.

Mưa lớn cũng gây thiệt hại nhiều công trình hạ tầng. Quốc lộ 4A bị ngập tại khu vực cầu Bản Thầng và hang Ngườm Bang; tỉnh lộ 206 sạt lở taluy dương tại nhiều vị trí. Tuyến đường giao thông nông thôn vào xóm Bản Thang và khu vực cầu Nà Mu ngập sâu hơn 3 m.

Đến sáng nay, các khu vực nhà ở ngập úng, nước cơ bản đã rút, thời tiết mưa nhỏ.