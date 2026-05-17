Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mưa lũ cuốn trôi xe khách, tàn phá đường ở Cao Bằng

Anh Nhật/VTC News | 17-05-2026 - 17:46 PM | Xã hội

Mưa lũ tràn qua nhiều xã ở Cao Bằng trong đêm 16/5, cuốn trôi ô tô khách và gây ngập, sạt lở trên nhiều tuyến giao thông.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng khoảng 19-21h ngày 16/5, trên địa bàn xã Lý Quốc xảy ra mưa lớn cục bộ, gây ngập lụt và sạt lở tại nhiều vị trí trên tuyến Quốc lộ 4A, đoạn từ Km156 đến Km174 (khu vực thác Bản Giốc), gây ách tắc giao thông nhiều nơi.

Một ô tô khách chở đoàn giáo viên đi tham quan, du lịch khi đi qua đoạn ngập tại khu vực hang Ngườm Bang trên quốc lộ 4A bị chết máy, lái xe và hành khách đã kịp thời xuống xe an toàn. Sau đó khoảng 20 phút, nước dâng cao làm phương tiện bị cuốn trôi gần 100m, lật ngửa và hư hỏng nặng.

Một xe ô tô khách bị lũ cuốn trôi do mưa lũ ở Cao Bằng.

Chính quyền ghi nhận 114 nhà dân bị ngập dưới 1m nước. Nhiều xóm như Bằng Ca, Bản Thuộc, Đồng Tâm, Nà Vị, Nà Quản, Lũng Đa, Bản Bang, Bản Thang, Trường Yên bị ngập úng cục bộ do nước từ thượng nguồn đổ về nhanh.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã của Cao Bằng cho biết, mưa dông, mưa lớn gây ngập úng cục bộ khu vực trũng, tiêu thoát nước không kịp khiến 114 nhà dân ở xã Lý Quốc bị ngập. Ngoài ra có Trường mầm non - Trường tiểu học Minh Long bị ngập nước.

Nhiều diện tích lúa, hoa màu nông nghiệp ven suối, khu vực trũng thấp xã Lý Quốc, xã Đàm Thủy bị ngập nước, vùi lấp.

Tỉnh lộ 206 sạt lở taluy dương tại nhiều vị trí.

Mưa lớn cũng gây thiệt hại nhiều công trình hạ tầng. Quốc lộ 4A bị ngập tại khu vực cầu Bản Thầng và hang Ngườm Bang; tỉnh lộ 206 sạt lở taluy dương tại nhiều vị trí. Tuyến đường giao thông nông thôn vào xóm Bản Thang và khu vực cầu Nà Mu ngập sâu hơn 3 m.

Đến sáng nay, các khu vực nhà ở ngập úng, nước cơ bản đã rút, thời tiết mưa nhỏ.

Anh Nhật/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ

Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ Nổi bật

Thêm 1 người bị tạm giữ hình sự trong vụ án ma túy liên quan Miu Lê, đó là ai?

Thêm 1 người bị tạm giữ hình sự trong vụ án ma túy liên quan Miu Lê, đó là ai? Nổi bật

Chiêu lừa đảo mới, dễ mất sạch tiền trong tài khoản liên quan đến shipper giao hàng

Chiêu lừa đảo mới, dễ mất sạch tiền trong tài khoản liên quan đến shipper giao hàng

17:26 , 17/05/2026
Ai chuẩn bị ‘tiệc ma túy’ cho ca sĩ Miu Lê trên đảo Cát Bà?

Ai chuẩn bị ‘tiệc ma túy’ cho ca sĩ Miu Lê trên đảo Cát Bà?

17:20 , 17/05/2026
Cơn lốc xoáy thổi bay hai tủ kính tiệm vàng, nhiều trang sức bị nước cuốn trôi: Xác minh thiệt hại

Cơn lốc xoáy thổi bay hai tủ kính tiệm vàng, nhiều trang sức bị nước cuốn trôi: Xác minh thiệt hại

12:59 , 17/05/2026
Thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của chủ xưởng Nguyễn Thanh Bình SN 1967

Thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của chủ xưởng Nguyễn Thanh Bình SN 1967

12:23 , 17/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên