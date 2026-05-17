Bắt Lê Thị Bé Hòa SN 1996

Theo Duy Anh | 17-05-2026 - 19:00 PM | Xã hội

Đối tượng Lê Thị Bé Hòa bị cáo buộc trộm cắp một chiếc điện thoại ở cửa hàng tạp hóa.

Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tạm giữ hình sự Lê Thị Bé Hòa (sinh năm 1996, trú tại phường Long Phú, tỉnh An Giang) về hành vi "Trộm cắp tài sản" và Nguyễn Văn Long (sinh năm 1988, trú tổ 2, khóm Long An A, phường Long Phú, tỉnh An Giang) về hành vi "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", đã thu hồi tài sản để trả cho người bị mất.

Đối tượng Lê Thị Bé Hòa tại cơ quan công an (Ảnh: Công an An Giang).

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 12/5, Lê Thị Bé Hòa đến tiệm tạp hóa H.L mua đồ. Lợi dụng lúc chủ tiệm đi vào bên trong lấy hàng, Hòa phát hiện trên xe điện đậu trước cửa có để một điện thoại iPhone 13 Pro Max nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Sau khi quan sát thấy không có người trông coi, Hòa lén lấy chiếc điện thoại rồi mang về nhà. Tại đây, Hòa đưa điện thoại cho Nguyễn Văn Long và cho biết đây là tài sản vừa trộm được, nhờ Long đem bán lấy tiền tiêu xài. Long sau đó mang điện thoại ra khu vực bãi rác phía sau nhà cất giấu.

Đối tượng Nguyễn Văn Long (Ảnh: Công an An Giang).

Tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an phường Tân Châu nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, truy xét. Đến khoảng 20 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng Công an đã phát hiện, thu hồi chiếc điện thoại bị mất trộm tại khu vực bãi rác phía sau nhà Hòa và mời các đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Hòa thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản; Long khai nhận hành vi chứa chấp tài sản do phạm tội mà có. Theo kết quả định giá ban đầu, chiếc điện thoại trị giá có thể đến 9 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.‎

