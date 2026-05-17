Tất cả người tham gia giao thông chú ý thông báo mới nhất từ Cục CSGT về đèn tín hiệu

Theo Thái Hà | 17-05-2026 - 18:20 PM | Xã hội

Cục CSGT (Bộ Công an) đã có giải đáp về vấn đề xử phạt khi đèn tín hiệu bị lỗi.

Ngày 16/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết hiện mạng xã hội xuất hiện một số thắc mắc của người dân khi điều khiển xe đang chạy gặp đèn tín hiệu bị lỗi (nháy đỏ liên tục hoặc đang tín hiệu xanh có bộ đếm thời gian chưa hết thì đột ngột chuyển tín hiệu đỏ…) hoặc trường hợp đèn bị hỏng, thì có bị xử phạt đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu hay không?

Cục CSGT xin thông tin như sau:

Đối với trường hợp đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, hỏng sẽ không xử phạt các trường hợp bị ghi nhận vi phạm qua các hình thức (trực tiếp phát hiện hoặc qua hệ thống camera giám sát).

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có thể phản ánh với lực lượng CSGT đang thực hiện nhiệm vụ trên đường (đối với trường hợp cán bộ CSGT trực tiếp phát hiện vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông);

Đối với trường hợp phát hiện vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông thông qua thiết bị kĩ thuật nghiệp vụ hoặc hệ thống camera giám sát, khi nhận được thông báo vi phạm và tới làm việc với bộ phận CSGT làm nhiệm vụ xử lý vi phạm, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có quyền được xem toàn bộ hình ảnh, clip vi phạm để xác định có vi phạm hay không hoặc hệ thống đèn tín hiệu có bị lỗi hay không.

Người điều khiển phương tiện có thể cung cấp hình ảnh, clip (từ camera giám sát hành trình hoặc camera giám sát của người dân ven đường…) để cho thấy có hay không trường hợp đèn tín hiệu giao thông bị lỗi hoặc bị hỏng.

Trường hợp người tham gia giao thông nhận thấy đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, hỏng có thể thông báo tới Cục CSGT hoặc Phòng CSGT các địa phương qua số điện thoại công khai hoặc các kênh thông tin khác.

Đối với Cục CSGT, người dân có thể phản ánh đến qua điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT (0789388539); inbox Fanpage Cục CSGT hoặc qua App VNeTraffic.

Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ

Thêm 1 người bị tạm giữ hình sự trong vụ án ma túy liên quan Miu Lê, đó là ai?

Khống chế, bắt giữ Quách Thị Cẩm Hương SN 1977

17:59 , 17/05/2026
Mưa lũ cuốn trôi xe khách, tàn phá đường ở Cao Bằng

17:46 , 17/05/2026
Chiêu lừa đảo mới, dễ mất sạch tiền trong tài khoản liên quan đến shipper giao hàng

17:26 , 17/05/2026
Ai chuẩn bị ‘tiệc ma túy’ cho ca sĩ Miu Lê trên đảo Cát Bà?

17:20 , 17/05/2026

