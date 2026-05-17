Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Truy tìm shipper Lương Anh Tú SN 2001

Theo Duy Anh | 17-05-2026 - 20:59 PM | Xã hội

Công an TP Hà Nội đang truy tìm Lương Anh Tú để điều tra vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Giao Hàng Nhanh.

Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh, giải quyết đơn tố giác Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần dịch vụ Giao Hàng Nhanh (phường Thượng Cát, TP Hà Nội).

Đối tượng Lương Anh Tú (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo đơn tố giác, Lương Anh Tú (sinh năm 2001; hộ khẩu thường trú tại: Tiểu khu 3, xã Mường La, tỉnh Sơn La) đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt (tiền và hàng hóa có tổng giá trị 54 triệu đồng) thông qua hình thức đi giao hàng và thu tiền hàng nhưng sau đó không quyết toán lại tiền cho công ty.

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Lương Anh Tú hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm đối tượng trên.

Ai biết hoặc nhìn thấy Lương Anh Tú có đặc điểm như trên ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (SĐT của cán bộ thụ lý Hoàng Văn Chương: 0379666892) hoặc qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Lý do Miu Lê bị xử phạt hành chính nhưng sau đó lại khởi tố hình sự

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an cảnh báo tới toàn bộ người dân có giao dịch chuyển khoản sau

Công an cảnh báo tới toàn bộ người dân có giao dịch chuyển khoản sau Nổi bật

Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ

Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ Nổi bật

Lý do Miu Lê bị xử phạt hành chính nhưng sau đó lại khởi tố hình sự

Lý do Miu Lê bị xử phạt hành chính nhưng sau đó lại khởi tố hình sự

20:28 , 17/05/2026
Bắt Lê Thị Bé Hòa SN 1996

Bắt Lê Thị Bé Hòa SN 1996

19:00 , 17/05/2026
Tất cả người tham gia giao thông chú ý thông báo mới nhất từ Cục CSGT về đèn tín hiệu

Tất cả người tham gia giao thông chú ý thông báo mới nhất từ Cục CSGT về đèn tín hiệu

18:20 , 17/05/2026
Khống chế, bắt giữ Quách Thị Cẩm Hương SN 1977

Khống chế, bắt giữ Quách Thị Cẩm Hương SN 1977

17:59 , 17/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên