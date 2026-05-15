Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Truy tìm đối tượng giết "Tùng đại gia"

Theo Trang Anh | 15-05-2026 - 16:19 PM | Xã hội

Phòng Cảnh sát hình sự đã phát thư kêu gọi Hà Văn Có sớm ra trình diện để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Công an thành phố Cần Thơ ngày 15/5 cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố đang thụ lý điều tra vụ án “Giết người” xảy ra ngày 11/5/2026 tại ấp Qui Lân 2, xã Thạnh Quới, thành phố Cần Thơ. Nạn nhân của vụ án là ông Trần Minh Tùng, còn gọi là “Tùng đại gia”, bị đâm trọng thương và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định Hà Văn Có (sinh năm 1994, ngụ ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ), có liên quan đến vụ án và hiện đã rời khỏi địa phương. Phòng Cảnh sát hình sự đã phát thư kêu gọi Hà Văn Có sớm ra trình diện để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đối tượng Hà Văn Có - Ảnh: Công an Cần Thơ

Đồng thời, cơ quan điều tra đề nghị gia đình, người thân và quần chúng nhân dân tích cực phối hợp, vận động đối tượng ra đầu thú.

Trường hợp phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Hà Văn Có, người dân cần nhanh chóng thông báo cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ qua số điện thoại 0693.672.214 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời hỗ trợ truy xét, bắt giữ.

Công an thành phố Cần Thơ cũng khuyến cáo mọi hành vi bao che, chứa chấp, cản trở quá trình điều tra, truy bắt đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân chuẩn bị sinh con chú ý quy định phạt tới 30 triệu đồng từ 15/5

Tất cả người dân chuẩn bị sinh con chú ý quy định phạt tới 30 triệu đồng từ 15/5 Nổi bật

Vụ 6 người dùng ma tuý tại Cát Bà: Vì sao ca sĩ Miu Lê không bị khởi tố?

Vụ 6 người dùng ma tuý tại Cát Bà: Vì sao ca sĩ Miu Lê không bị khởi tố? Nổi bật

Chân dung tên trộm đi máy bay từ Hải Phòng vào Cần Thơ, đột nhập biệt thự lấy 1,5 tỷ đồng

Chân dung tên trộm đi máy bay từ Hải Phòng vào Cần Thơ, đột nhập biệt thự lấy 1,5 tỷ đồng

15:45 , 15/05/2026
Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu 2 Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu 2 Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội

15:20 , 15/05/2026
Tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế: Cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế

Tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế: Cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế

15:07 , 15/05/2026
Diễn biến bất ngờ vụ ly hôn 1.200 tỉ đồng của đại gia nha khoa ở TPHCM

Diễn biến bất ngờ vụ ly hôn 1.200 tỉ đồng của đại gia nha khoa ở TPHCM

14:39 , 15/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên