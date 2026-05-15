Truy tìm đối tượng giết "Tùng đại gia"

Công an thành phố Cần Thơ ngày 15/5 cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố đang thụ lý điều tra vụ án “Giết người” xảy ra ngày 11/5/2026 tại ấp Qui Lân 2, xã Thạnh Quới, thành phố Cần Thơ. Nạn nhân của vụ án là ông Trần Minh Tùng, còn gọi là “Tùng đại gia”, bị đâm trọng thương và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định Hà Văn Có (sinh năm 1994, ngụ ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ), có liên quan đến vụ án và hiện đã rời khỏi địa phương. Phòng Cảnh sát hình sự đã phát thư kêu gọi Hà Văn Có sớm ra trình diện để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đối tượng Hà Văn Có - Ảnh: Công an Cần Thơ

Đồng thời, cơ quan điều tra đề nghị gia đình, người thân và quần chúng nhân dân tích cực phối hợp, vận động đối tượng ra đầu thú.

Trường hợp phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Hà Văn Có, người dân cần nhanh chóng thông báo cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ qua số điện thoại 0693.672.214 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời hỗ trợ truy xét, bắt giữ.

Công an thành phố Cần Thơ cũng khuyến cáo mọi hành vi bao che, chứa chấp, cản trở quá trình điều tra, truy bắt đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.